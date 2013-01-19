З/Л/О/2, 2013

Первоначальное название ленты – «S-VHS». Аббревиатура дословно переводится как домашняя видео система. Проще говоря, речь идет о кассете. Оригинальное название лучше отражало сюжет и задумку ужастика.

Фильм делится на 4 разных части. У каждого эпизода был собственный режиссер.

Вторая часть франшизы получила более благосклонные отзывы критиков, чем первый фильм.

«З/Л/О 2» снят также, как предшественник. За сюжетом мы наблюдаем от первого лица (съемки ведет один из главных героев). Однако в этой ленте улучшилось техническое качество историй. Сюжет продуман лучше, присутствует сложный грим.

В эпизоде, в котором частные детективы оказываются в общежитии Кайла, Ларри начинает проводить осмотр здания. Аиша в это же время нажимает кнопку воспроизведения на компьютере. В этот момент мы видим три секунды из записи первой части «Ленты 56».

Режиссеры признавались, что во время работы над проектом неоднократно меняли сюжет. Например, добавляли препятствия в те сцены, где их изначально не было. Из-за этого некоторые эпизоды приходилось переснимать.

Ленту относят к жанру «мамблкора» (или «бормотания»). Это независимый кинематограф с низким бюджетом и непрофессиональными молодыми актерами. Сюжет часто построен на импровизации.

Этот фильм, как и прошлую часть, снимали при спонсорской поддержке независимой компании «Bloody Disgusting».

В проекте принимали участие как новые режиссеры, так и те, что работали над созданием предыдущей ленты. Над разными эпизодами трудились создатели «Ведьмы из Блэр», «Бомжа с дробовиком», «Азбуки смерти» и прочих лент в жанре хоррор. Кроме того, здесь мы наблюдаем за режиссерским дебютом Саймона Баррета, который работал над сценарием первой части.

К производству картины приступили в конце 2012 года. А уже в январе 2013-го ее представили в рамках кинофестиваля «Сандэнс».

Бюджет ленты не разглашается, хотя и известно, что он был скромным. При этом в прокате фильм собрал около 800 тысяч долларов.

В одной из сцен мы видим символы, которые использует культ. Они полностью идентичны с теми, что были показаны в «Ведьме из Блэр».

В эпизоде, где один из выживших пытается покинуть территорию культа, видно, что он разбивает окно машины, чтобы попасть в салон. Но уже через несколько секунд авто атакует демон. В это время заметно, что окно, которое уже было разбито, вновь разлетается на осколки.

Когда Джони остается вместе со своим отцом, его рубашка частично мокрая. В последующей сцене ткань уже высохла. А в конце эпизода на рубашке вновь заметны мокрые пятна.

В прокат на домашнем видео была выпущена версия с рейтингом «R». В ней присутствует имитация повреждения пленки.

Эпизод с культом отображается в камере в одной из сцен следующей, третьей части франшизы «З/Л/О».