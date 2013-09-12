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Мачете убивает Мачете убивает
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Machete kills

Мачете убивает, 2013

2013 / США
6.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мачете Кортес собирается захватить преступников, которые поставляют оружие картелю в Мексике. Но оказывается захвачен американскими властями. Президент предлагает ему гражданство взамен на услугу. Герой должен найти и ликвидировать безумного психопата, который угрожает уничтожить Вашингтон при помощи ядерной ракеты. Тот соглашается и отправляется Сан-Антонио, где встречает свою новую напарницу.

  • В этой картине впервые за всю карьеру Чарли Шина указали его настоящие имя и фамилию – Карлос Эстевес.
  • Для Мэла Гибсона этот фильм стал первым, в котором он изобразил не положительного персонажа, а злодея.
  • Роль напарницы Мачете могла сыграть Мишель Уильямс, но она отказалась от нее. Взамен создатели пригласили Эмбер Херд.
  • Эпизоды, в которых появляется Мэл Гибсон, снимались в течение 7 дней. В целом же съемочная группа работала целый месяц.
  • Для режиссера Роберта Родригеса это 11 по счету лента, в которой снимается Дэнни Трехо.
  • В картине встречается несколько отсылок к прошлым работам Мэла Гибсона. Например, в финальной сцене на стене висят мечи, один из которых похож на тот, каким сражался Уоллес в «Храбром сердце». К тому же, персонаж актера умеет читать мысли, как его герой из «Чего хотят женщины».

Правительство США вербует Мачете для миссии, невыполнимой для смертного. Мачете прорывается в Мексику, чтобы схватить безумного лидера карательного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием. Последний лелеет мечту начать войну на планете с помощью космического оружия. И только Мачете может предотвратить этот глобальный хаос.

6.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 октября 2013
Премьера в мире 12 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик A Company
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Эмбер Херд
Эмбер Херд
София Вергара
София Вергара
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мачете убивает 21 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Мачетка :))
Первая часть лучше конечно намного, прикольный такой абсурд. Во 2-ой перебор, совсем уж пародия получилась + не хватило колорита… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А действительно не плохо, свой такой стиль, карикатуры от Родригеса. Персонажи основа всего стиля, они должны быть из бывших известных, но дешевых… Читать дальше…
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