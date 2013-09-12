Мачете убивает, 2013

Мачете Кортес собирается захватить преступников, которые поставляют оружие картелю в Мексике. Но оказывается захвачен американскими властями. Президент предлагает ему гражданство взамен на услугу. Герой должен найти и ликвидировать безумного психопата, который угрожает уничтожить Вашингтон при помощи ядерной ракеты. Тот соглашается и отправляется Сан-Антонио, где встречает свою новую напарницу.
Правительство США вербует Мачете для миссии, невыполнимой для смертного. Мачете прорывается в Мексику, чтобы схватить безумного лидера карательного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием. Последний лелеет мечту начать войну на планете с помощью космического оружия. И только Мачете может предотвратить этот глобальный хаос.
Первая часть лучше конечно намного, прикольный такой абсурд. Во 2-ой перебор, совсем уж пародия получилась + не хватило колорита… Читать дальше…