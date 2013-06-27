Штурм Белого дома, 2013

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Штурм Белого дома смотреть онлайн Смотрите на Похожие фильмы онлайн Самолет Президента Смотреть Крепкий орешек Смотреть Патриот Смотреть Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Страсть к уничтожению основных символов и мозговых центров собственной государственности приобрела в Голливуде характер настоящей эпидемии. Не успела еще отгрохотать канонада «Падения Олимпа», как несчастный Белый дом уже снова разносят на клочки, причем делает это человек, съевший собаку на уничтожении президентского обиталища: у Роланда Эммериха еще в «Дне независимости» Белый дом взорвали инопланетяне. После инопланетян, а также северных корейцев, порезвившихся у… Читать