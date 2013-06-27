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White House Down

Штурм Белого дома, 2013

2013 / США
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон Кейл — полицейский, которому выпал шанс стать сотрудником секретной службы, занимающейся охраной президента США. Вместе со своей дочкой Эмили, увлекающейся политикой, он приходит на собеседование в Белый Дом. По роковому стечению обстоятельств, именно в этот день резиденцию президента атакует группа неизвестных вооруженных лиц. 

  • За исключением пары секундных кадров Вашингтона и одной сцены, снятой в парке, все съемки проходили в Монреале, в Канаде, с обширным применением технологии хромакея. 
  • В основе сюжета лежит Книга Винса Флинна “Передача власти”. 
  • Футболка персонажа Ченнинга Татума в фильме — это дань уважения Джону Макклейну, главному герою франшизы “Крепкий орешек”. 
  • Это один из двух фильмов, выпущенных в кинотеатры в 2013 году и повествующих о преступниках, который захватили Белый Дом и держат в заложниках президента США.  Второй фильм — “Падение Олимпа”. 
  • В частном кинотеатре Белого дома, где прячутся террористы, показывают фильм “Лоуренс Аравийский”.
  • Из-за плотного графика производства всего за 10 недель было построено 45 элементов декораций: большая часть Белого дома, Пентагон и Капитолий, а также танки, самолеты и другая техника. 

Молодой сотрудник госбезопасности получает новое назначение в структуру охраны Белого Дома. Гордясь своей новой позицией, он приводит свою дочь на экскурсию на место своей будущей службы. И именно в этот день Белый дом атакуют некие неопознанные вооружённые силы. Офицер проявляет чудеса находчивости и отваги, пытаясь спасти жизнь своему ребёнку, себе и президенту США.

7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 18 июля 2013
Премьера онлайн 10 декабря 2016
Премьера в мире 27 июня 2013
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Штурм Белого дома 8 постеров
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Штурм Белого дома

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Наша рецензия
Страсть к уничтожению основных символов и мозговых центров собственной государственности приобрела в Голливуде характер настоящей эпидемии. Не успела еще отгрохотать канонада «Падения Олимпа», как несчастный Белый дом уже снова разносят на клочки, причем делает это человек, съевший собаку на уничтожении президентского обиталища: у Роланда Эммериха еще в «Дне независимости» Белый дом взорвали инопланетяне. После инопланетян, а также северных корейцев, порезвившихся у…
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Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Чистой воды комедия абсурда.Нелепые террористы спокойно разгуливают по белому дому,утыканому спецслужбами и охраной, когда одного взгляда на них… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 25/07/2013 - 02:57:48):
Да уж реализма тут хоть отбавляй ))
Но в целом весело, напрыгали на 5\10 точно. Спецэфекты убойные и… Читать дальше…
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