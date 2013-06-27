Штурм Белого дома, 2013

Джон Кейл — полицейский, которому выпал шанс стать сотрудником секретной службы, занимающейся охраной президента США. Вместе со своей дочкой Эмили, увлекающейся политикой, он приходит на собеседование в Белый Дом. По роковому стечению обстоятельств, именно в этот день резиденцию президента атакует группа неизвестных вооруженных лиц.
Молодой сотрудник госбезопасности получает новое назначение в структуру охраны Белого Дома. Гордясь своей новой позицией, он приводит свою дочь на экскурсию на место своей будущей службы. И именно в этот день Белый дом атакуют некие неопознанные вооружённые силы. Офицер проявляет чудеса находчивости и отваги, пытаясь спасти жизнь своему ребёнку, себе и президенту США.
Да уж реализма тут хоть отбавляй ))
Но в целом весело, напрыгали на 5\10 точно. Спецэфекты убойные и… Читать дальше…