Добро пожаловать в Капкан, 2013

В центре сюжета британского неонуарного триллера – противостояние лондонского оперативника Макса Левински и жестокого главаря преступной банды Джейкоба Стернбуда. Их последняя встреча состоялась три года назад и закончилась для Левински огнестрельным ранением. И вот сейчас, когда полицейским удается задержать готового к побегу сына Стернбуда, Максу выпадает шанс свести счеты с давним противником.
Бывший преступник Джейкоб Стернбуд вынужден вернуться в Лондон из своего убежища, когда его сын вовлечен в ограбление пошедшее не так. У детектива Макса Левински появляется шанс поймать человека, которому всегда удавалось уйти. Соперники снова меряются силами, но они сталкиваются с более глубоким преступным заговором, с которым вынуждены бороться, чтобы выжить.