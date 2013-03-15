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Welcome to the Punch

Добро пожаловать в Капкан, 2013

2013 / Великобритания / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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В центре сюжета британского неонуарного триллера – противостояние лондонского оперативника Макса Левински и жестокого главаря преступной банды Джейкоба Стернбуда. Их последняя встреча состоялась три года назад и закончилась для Левински огнестрельным ранением. И вот сейчас, когда полицейским удается задержать готового к побегу сына Стернбуда, Максу выпадает шанс свести счеты с давним противником.

  • Производство фильма курировала продюсерская компания Ридли Скотта Scott Free.
  • Оригинальное название картины – “Welcome to the Punch” – появилось до разработки сюжета. Режиссер и сценарист Эран Криви придумал его, соединив название случайно увиденного паба “The Suffolk Punch” и слогана к фильму “Морпехи”, который звучит как “Welcome to the Suck”. Уже после этого Криви стал одну за одной придумывать сцены, которые, по его мнению, могли бы подойти фильму с придуманным названием.
  • Источником вдохновения для Эрана Криви послужили южнокорейские фильмы, а также работы Майкла Манна и Джона Ву.
  • Джеймс МакЭвой и Джейсон Флеминг ранее вместе снимались в фильме “Люди Икс: Первый класс” (2011).
  • Большая часть съемок прошла в Лондоне, Великобритания. Ряд сцен снимали в Лондонском колледже связи.

Бывший преступник Джейкоб Стернбуд вынужден вернуться в Лондон из своего убежища, когда его сын вовлечен в ограбление пошедшее не так. У детектива Макса Левински появляется шанс поймать человека, которому всегда удавалось уйти. Соперники снова меряются силами, но они сталкиваются с более глубоким преступным заговором, с которым вынуждены бороться, чтобы выжить.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 18 апреля 2013
Премьера в мире 15 марта 2013
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Эрен Криви
Эрен Криви
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Марк Стронг
Марк Стронг
Питер Муллан
Питер Муллан
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Добро пожаловать в Капкан 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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