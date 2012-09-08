Никто не выжил, 2012

Японский кинорежиссер Рюхэй Китамура создал захватывающий «коктейль» из кровавых ужасов и качественного триллера. Это совместный кинематографический проект США и Великобритании. Мировая премьера планировалась на 13 января 2013 года, однако даты были изменены. Отзывы кинокритиков относительно ленты «Никто не выжил» оказались неутешительными.
Безжалостные преступники спрятали в заброшенном доме двух заложников, юношу и девушку. Однако через некоторое время головорезы находят заложницу мертвой и неожиданно понимают, что юноша не так прост, как казался на первый взгляд. И теперь это он на них охотится…