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Никто не выжил Никто не выжил
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No One Lives

Никто не выжил, 2012

2012 / США
7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Японский кинорежиссер Рюхэй Китамура создал захватывающий «коктейль» из кровавых ужасов и качественного триллера. Это совместный кинематографический проект США и Великобритании. Мировая премьера планировалась на 13 января 2013 года, однако даты были изменены. Отзывы кинокритиков относительно ленты «Никто не выжил» оказались неутешительными.

  • Американо-венгерскому киноактеру Дереку Магияр, сыгравшему Флинна, пришлось покрасить бороду и усы, чтобы они выглядели темнее. Более того, актеру приходилось постоянно поддерживать физическую форму, чтобы соответствовать образу персонажа. Он тренировался пять дней в неделю, каждая тренировка длилась не менее полутора часов.
  • Бродус Клэй (Джордж Мердок) снялся в эпизодической роли, так как «WWE Studios», принадлежащая профессиональной рестлинговой корпорации, выступила в качестве продюсера фильма.
  • В киноленте содержатся прямые отсылки к психологическому триллеру 1991 года «Молчание ягнят».
  • Слоган ленты звучит пессимистично: «Everyone Runs. Everyone Hides», то есть «Все бегут. Все прячутся».
  • Премьерный кинопоказ состоялся 8 сентября 2012 года на Международном кинофестивале в Торонто.
  • Ограниченный прокат в Соединенных Штатах стартовал 16 мая 2013-го, а российская премьера прошла 18 апреля того же года.

Безжалостные преступники спрятали в заброшенном доме двух заложников, юношу и девушку. Однако через некоторое время головорезы находят заложницу мертвой и неожиданно понимают, что юноша не так прост, как казался на первый взгляд. И теперь это он на них охотится…

7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 апреля 2013
Премьера в мире 8 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Рюхэй Китамура
Рюхэй Китамура
В ролях
Люк Эванс
Люк Эванс
Эделейд Клеменс
Эделейд Клеменс
Ли Тергесен
Ли Тергесен
Лаура Рэмси
Линдси Шоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Никто не выжил 4 постера
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Никто не выжил

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
ПОТРЯСАЮЩИЙ ФИЛЬМ !!!! ЗЛОЙ и МЕРЗКИЙ =))) Сценариый выше всех похвал. Давно такой картины продуманной не видел. Сначала думал , что будешь чушь… Читать дальше…
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Согласна! Фильм отличный. Давно не видела качественного триллера. Особенно понравилось, когда менялись местами главные герои. Вроде сначала думаешь,… Читать дальше…
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16 голосов
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