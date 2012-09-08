Никто не выжил, 2012

Безжалостные преступники спрятали в заброшенном доме двух заложников, юношу и девушку. Однако через некоторое время головорезы находят заложницу мертвой и неожиданно понимают, что юноша не так прост, как казался на первый взгляд. И теперь это он на них охотится…