Фил Спектор, 2013

Биографический телефильм о музыкальном продюсере, авторе песен и музыканте Филе Спекторе, обвиненном в убийстве актрисы и модели Ланы Кларксон. В центре сюжета оказываются отношения Спектора и его адвоката во время его первого из двух процессов по делу об убийстве Линды Кенни Баден.
Харви Филип Спектор — известный музыкант и продюсер, изобретатель технологии записи музыки под названием "стена звука". В судебном процессе 2007 года Спектор обвинялся в убийстве модели Ланы Кларксон и был осужден на 19 лет.