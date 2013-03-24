Фил Спектор, 2013

Биографический телефильм о музыкальном продюсере, авторе песен и музыканте Филе Спекторе, обвиненном в убийстве актрисы и модели Ланы Кларксон. В центре сюжета оказываются отношения Спектора и его адвоката во время его первого из двух процессов по делу об убийстве Линды Кенни Баден.