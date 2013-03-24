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Фил Спектор Фил Спектор
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Phil Spector

Фил Спектор, 2013

2013 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Биографический телефильм о музыкальном продюсере, авторе песен и музыканте Филе Спекторе, обвиненном в убийстве актрисы и модели Ланы Кларксон. В центре сюжета оказываются отношения Спектора и его адвоката во время его первого из двух процессов по делу об убийстве Линды Кенни Баден.

  • Аль Пачино исполняет роль Фила Спектора, осужденного за убийство актрисы Ланы Кларксон. Некогда Лана Кларксон появилась в эпизодической роли в картине  "Лицо со шрамом", в которой Аль Пачино сыграл главную роль.
  • Предполагалось, что роль Линды Кенни Баден исполнит Бетт Мидлер, но актрисе пришлось покинуть проект после травмирования спины, после чего ее заменила Хелен Миррен.
  • Картина получила 11 номинаций на “Эмми”, в том числе за “Лучший мини-сериал или фильм”, “Лучшую мужскую роль”, “Лучшую женскую роль”, “Лучшую режиссуру” и “Лучший сценарий”.
  • Клара Мамет носит те же солнцезащитные очки, что и ее мать Ребекка Пиджон в “Испанском узнике” (1997).
  • Хелен Миррен и Джеффри Тамбор ранее уже работали вместе над фильмом “Убить миссис Тингл” (1999).
  • Режиссер и сценарист Дэвид Мэмет использовал стенограммы судебных заседаний для отдельных частей фильма. Также в ходе развития сюжета обсуждаются ключевые доказательства, которые фактически использовались на суде над Спектором.

Харви Филип Спектор — известный музыкант и продюсер, изобретатель технологии записи музыки под названием "стена звука". В судебном процессе 2007 года Спектор обвинялся в убийстве модели Ланы Кларксон и был осужден на 19 лет.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 марта 2013
Премьера в мире 24 марта 2013
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Мэмет
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Дженн Лион
Клара Мамет
Джеймс Толкан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фил Спектор 2 постера
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Фил Спектор

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Кадры из фильма Все кадры
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