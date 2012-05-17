Меню
7.6 Рейтинг IMDb: 7.4
Ржавчина и кость

Ржавчина и кость

De rouille et d'os / Rust & Bone 18+
О фильме

Ален попадает в сложную жизненную ситуацию — остается безработным и бездомным опекуном 5-летнего сына. Переехав в Антиб на юго-востоке Франции, он работает вышибалой в ночном заведении, где случайно встречает красотку Стефани…

  • Фильм основан на двух рассказах из одноименной книги канадского писателя Крейга Дэвидсона. В книге после нападения косатки ноги теряет мужчина, но режиссер Жак Одиар решил сменить пол дрессировщика, потому что думал, что в его предыдущем фильме «Пророк» (2009) было достаточно мужчин. Название означает вкус крови во рту, когда при ударе по лицу губы разбиваются о зубы.
  • Маттиас Шенартс (Ален) два месяца занимался боксом, ежедневно тренировался в ММА, занимался тяжелой атлетикой и ел нездоровую пищу — гамбургеры, мороженое и пиццу, чтобы набрать вес и немного отрастить живот (подразумевалось, что бедность не позволяет ему правильно питаться).
  • Марион Котийяр (Стефани) в реальности терпеть не может дрессировку животных.
  • Арман Вердюр был выбран на роль Сэма, когда агент по кастингу увидел его на улицах французского гетто. «Не берите его, это будет ад. Этот ребенок немного чокнутый». Режиссер ответил: «То, что надо». В сцене конфликта с отцом мальчик понимал, что это роль, но плакал, когда Шенартс орал на него — успел с ним подружиться в реальной жизни.

У Али нет ни дома, ни денег, ни друзей, зато у него есть пятилетний сын Сэм, с которым он по воле обстоятельств перебирается в Антиб, к своей сестре, надеясь на лучшую жизнь. Благодаря своим физическим данным Али устраивается вышибалой в ночной клуб, где однажды ночью он знакомится с холодной и неприступной красавицей Стэфани, с которой у него нет ничего общего. Но трагический случай в судьбе Стэфани неожиданно меняет их жизнь, сближая этих далеких и одиноких людей...

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 17 мая 2012
Дата выхода
MPAA R
Бюджет €15 550 182
Сборы в мире $25 807 712
Производство Why Not Productions, Page 114, France 2 Cinéma
Другие названия
De rouille et d'os, Rust and Bone, De óxido y hueso, Metal y hueso, Ferrugem e Osso, De rovell i d'os, Der Geschmack von Rost und Knochen, Gỉ và Xương, Haluda va'etzem, Herdoil eta Hezurrezkoa, Hrđa i kost, Kaulai ir rūdys, Kości i rdza, Luihin ja ytimiin, Pas ve Kemik, Rđa i kost, Rez a Kost, Rooste ja luu, Rozsda és csont, Rugină şi oase, Rūsa līdz kaulam, Rust og bein, Ryð og bein, Smagen af rust og ben, Un sapore di ruggine e ossa, Z hrdze a kosti, Z krwi i kości, Σώμα με σώμα, Іржа та кістка, Ржавчина и кость, Ръжда и кости, 君と歩く世界, 烈愛重生, 锈与骨
Режиссер
Жак Одиар
Жак Одиар
В ролях
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Селин Саллетт
Селин Саллетт
Корина Масьеро
Корина Масьеро
Жан-Мишель Коррейя
Жан-Мишель Коррейя
Все актеры и съемочная группа
Самые чувственные фильмы

7.6
7.4 IMDb
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Мне было грустно даже не за девушку, а за боксера, который на всю оставшуюся жизнь вынужден будет зарабатывать на боях с разбитыми кистями рук.… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Как бы это посмотреть и не загрустить?.. ✊ Прям хочется и колется..
Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино
В стриминге кино viju можно посмотреть сериал «Воскрешение» Самира Реэма, который рассказывает об оживших мертвецах и матери-одиночке Дэйне Сайпресс. Ее семья оказывается замешана в мистических происшествиях городка Уосо в Висконсине. В связи с этим вспоминаем фильмы и сериалы, в которых раскрывается тема инаковости.
Ржавчина и кость - международный трейлер
Ржавчина и кость Международный трейлер
Ржавчина и кость - трейлер с русскими субтитрами
Ржавчина и кость Трейлер с русскими субтитрами
