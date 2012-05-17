У Али нет ни дома, ни денег, ни друзей, зато у него есть пятилетний сын Сэм, с которым он по воле обстоятельств перебирается в Антиб, к своей сестре, надеясь на лучшую жизнь. Благодаря своим физическим данным Али устраивается вышибалой в ночной клуб, где однажды ночью он знакомится с холодной и неприступной красавицей Стэфани, с которой у него нет ничего общего. Но трагический случай в судьбе Стэфани неожиданно меняет их жизнь, сближая этих далеких и одиноких людей...