Самая обыкновенная пара, 2013

Молодым людям, которые заводят тайные романы на работе, сложнее расстаться друг с другом, чем начать встречаться. Перспективный банковский служащий Дон Хи поругался с красавицей Ен из того же отдела. Они несколько лет встречались и даже жили вместе, но никто на работе об этом не знал. Бурное расставание любовников для рабочего процесса страшнее ядерного взрыва — банк будет перевернут вверх дном... Режиссер Но Док для дебюта создала историю про современные офисные отношения на основе своего личного опыта и рассказов друзей. Чтобы сделать романтическую комедию еще необычнее, автор стилизовала ее под документальный фильм. Главные герои и их пострадавшие коллеги дают интервью о происходящих в кадре событиях и для дополнительного комического эффекта делятся своими взглядами на жизнь.