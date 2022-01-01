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Дар
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Дар, 2013

2013 / Россия
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О фильме
Когда тебе одиннадцать лет, то кажется, что с тобой может случиться всё что угодно. Особенно, когда к тебе в гости приезжает бабушка, которая умеет колдовать. Можно даже самому научиться волшебству, и тогда твоя жизнь станет похожей на сон: то страшный, то упоительный, то уже и вовсе ни на что не похожий. А вот для того, чтобы отыскать в себе талант, или спасти друга или просто, сделать так, чтобы тебя хоть кто-нибудь полюбил по-настоящему, тут уж приходится постараться самому. И никакое волшебство тут не поможет.
мало голосов Оцените
7 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 6+
Режиссер
Сергей Карандашов
В ролях
Василий Иванов
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Анна Овсянникова
Александр Плаксин
Мария Семенова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дар 1 постер
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