Море, 2012

Посреди шумной московской жизни ему всегда снилось незыблемое Северное море. На ветреном побережье она грезила небом и чем-то несбыточным. Однажды он решился и вырвался из суеты столицы. Тогда они наконец встретились. В этот момент началось их лето, наполненное сомнениями, радостями и приключениями, свойственными одной только юности. Ему как режиссеру во всем видится кино. Ей наивно кружит голову первая любовь. И лишь жители берега с любопытством наблюдают за тем, как крепнет их чувство. На прекраснейшем месте земли, Кольском полуострове, они обретут все, что искали среди дикой природы.