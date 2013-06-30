Море, 2012

Главный герой – житель огромного города, знаменитый режиссер, который невероятно устал от московского ритма жизни. Каждую ночь перед сном он мечтает о бескрайних просторах холодного моря и тишине. Основной женский персонаж – одинокая жительница побережья, которая жаждет выбраться из однообразности дней. Однажды мужчина оставляет опротивевшую работу и уезжает на берег своей мечты, где герои встречаются и оказываются охваченными бурей чувств. Любовь захлестывает их с головой, и для каждого из них это новые, совершенно неизведанные ощущения, но чем закончится история притянувшихся противоположностей?
Посреди шумной московской жизни ему всегда снилось незыблемое Северное море. На ветреном побережье она грезила небом и чем-то несбыточным. Однажды он решился и вырвался из суеты столицы. Тогда они наконец встретились. В этот момент началось их лето, наполненное сомнениями, радостями и приключениями, свойственными одной только юности. Ему как режиссеру во всем видится кино. Ей наивно кружит голову первая любовь. И лишь жители берега с любопытством наблюдают за тем, как крепнет их чувство. На прекраснейшем месте земли, Кольском полуострове, они обретут все, что искали среди дикой природы.