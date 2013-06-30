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Море, 2012

2012 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой – житель огромного города, знаменитый режиссер, который невероятно устал от московского ритма жизни. Каждую ночь перед сном он мечтает о бескрайних просторах холодного моря и тишине. Основной женский персонаж – одинокая жительница побережья, которая жаждет выбраться из однообразности дней. Однажды мужчина оставляет опротивевшую работу и уезжает на берег своей мечты, где герои встречаются и оказываются охваченными бурей чувств. Любовь захлестывает их с головой, и для каждого из них это новые, совершенно неизведанные ощущения, но чем закончится история притянувшихся противоположностей?

  • Александра Стреляная стала для этой драмы не только режиссером, но и оператором, а также самостоятельно написала сценарий.
  • Это третья работа в карьере молодой постановщицы, до этого она работала над фильмами «Суходол» и «Сарафан».
  • По словам Стреляной, ей очень помог опыт обучения режиссеру у Виктора Семенюка, у которого получилось найти личный подход к подопечной.
  • После работы над этим проектом в планах у Александры – съемки о девятнадцатом веке. Также ее привлекает персонаж Франциска Ассизского, который она хотела бы реализовать в собственной киноленте.

Посреди шумной московской жизни ему всегда снилось незыблемое Северное море. На ветреном побережье она грезила небом и чем-то несбыточным. Однажды он решился и вырвался из суеты столицы. Тогда они наконец встретились. В этот момент началось их лето, наполненное сомнениями, радостями и приключениями, свойственными одной только юности. Ему как режиссеру во всем видится кино. Ей наивно кружит голову первая любовь. И лишь жители берега с любопытством наблюдают за тем, как крепнет их чувство. На прекраснейшем месте земли, Кольском полуострове, они обретут все, что искали среди дикой природы.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 30 июня 2013
Премьера в мире 30 июня 2013
Возраст 16+
Режиссер
Александра Стреляная
В ролях
Таисия Крамми
Илья Ригин
Людмила Шевченко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Море 1 постер
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