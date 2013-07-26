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Географ глобус пропил Географ глобус пропил
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Географ глобус пропил, 2013

2013 / Россия
7.0 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие переносит зрителей в Пермь, где в местную школу устраивается 37-летний биолог. Бывший служащий НИИ Виктор пытается хоть как-то обеспечить семью, поэтому становится учителем географии. Личная жизнь у него не ладится – жена устала от безденежья, а вскоре у нее начинается роман с другом мужа. Ученики кажутся географу примитивными. Но все же он соглашается организовать для них сплав по реке. Этот поход может дать ему надежду на будущее, а может и отнять ее.

  • В основу экранизации лег роман с одноименным названием, который написал Алексей Иванов. Книга вышла в 1995 году.
  • Съемки действительно проходили в Перми. В качестве локации использовалась школа №1 микрорайона Закамск. Отдельные эпизоды снимали на реке Усьва, по которой герои совершают сплав. А сцены с каскадерами выполняли на пороге Ревун в Свердловской области.
  • Для того чтобы завершить съемки, создателям потребовалось 2 года. При этом сами они длились только 34 дня. Между ними был перерыв в 5 месяцев, когда съемочная группа ждала, чтобы поднялась вода в реке. Это происходит только в мае. Кроме того, весны пришлось ждать, чтобы снять школьные эпизоды.
  • В романе главному герою 28 лет. Но автор книги счел, что именно Хабенский идеально подходит на роль географа.

Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идет работать учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, а потом и дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведет девятиклассников в поход — сплавляться по реке. Еще он пьет с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку. Он просто живет…

7.0 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 ноября 2013
Премьера в мире 26 июля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Велединский
Александр Велединский
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Александр Робак
Александр Робак
Елена Лядова
Елена Лядова
Евгения Брик
Евгения Брик
Анна Уколова
Анна Уколова
Все актеры и съемочная группа
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Кинофестиваль Кинотавр Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 14/11/2013 - 08:31:37):так и говорит: вы быдло, я вас не уважаю. И это все в лицо детям.

герой Хабо не претендует на… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 16/11/2013 - 12:32:23):
Служкин мне показался достаточно стандартным преподом. Даже то что он бухает... а кто в наше время не… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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