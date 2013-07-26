Географ глобус пропил, 2013

Действие переносит зрителей в Пермь, где в местную школу устраивается 37-летний биолог. Бывший служащий НИИ Виктор пытается хоть как-то обеспечить семью, поэтому становится учителем географии. Личная жизнь у него не ладится – жена устала от безденежья, а вскоре у нее начинается роман с другом мужа. Ученики кажутся географу примитивными. Но все же он соглашается организовать для них сплав по реке. Этот поход может дать ему надежду на будущее, а может и отнять ее.