Географ глобус пропил, 2013

Действие переносит зрителей в Пермь, где в местную школу устраивается 37-летний биолог. Бывший служащий НИИ Виктор пытается хоть как-то обеспечить семью, поэтому становится учителем географии. Личная жизнь у него не ладится – жена устала от безденежья, а вскоре у нее начинается роман с другом мужа. Ученики кажутся географу примитивными. Но все же он соглашается организовать для них сплав по реке. Этот поход может дать ему надежду на будущее, а может и отнять ее.
Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идет работать учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, а потом и дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведет девятиклассников в поход — сплавляться по реке. Еще он пьет с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку. Он просто живет…
герой Хабо не претендует на… Читать дальше…
Служкин мне показался достаточно стандартным преподом. Даже то что он бухает... а кто в наше время не… Читать дальше…