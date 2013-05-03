Оповещения от Киноафиши
6.2 Рейтинг IMDb: 6.3
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа

Scatter My Ashes at Bergdorf's 18+
О фильме

Добро пожаловать в волнительный и захватывающий мир высокой моды! Фильм раскроет закулисные тайны мира моды, откроет доступ к неожиданным подробностям и тонкостям модного мира из первых рук таких знаменитых дизайнеров как Дольче и Габбана, Карл Лагерфельд, Майкл Корс, Кристиан Лабутен и др. А также расскажет, как самый дорогой универмаг в мире «Бергдорф Гудман» взобрался на вершину модного Олимпа.
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа - трейлер с закадровым переводом
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа  трейлер с закадровым переводом
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 3 мая 2013
Дата выхода
4 сентября 2013 Россия All Media 12+
4 сентября 2013 Беларусь
4 сентября 2013 Казахстан
3 мая 2013 США
4 сентября 2013 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $518 342
Производство Berney Films, Quixotic Endeavors
Другие названия
Scatter My Ashes at Bergdorf's, Scatter My Ashes, Esparcid mis cenizas en Bergdorf, Fashion sulla 5th Avenue, Rozrzućcie moje prochy nad świątynią mody, Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа, ニューヨーク・バーグドルフ　魔法のデパート
Режиссер
Мэттью Миле
Мэттью Миле
В ролях
Мэри-Кейт Олсен
Мэри-Кейт Олсен
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Эшли Олсен
Эшли Олсен
Сьюзэн Луччи
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа - трейлер с закадровым переводом
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа Трейлер с закадровым переводом
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа - трейлер
Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа Трейлер
Кадры из фильма
