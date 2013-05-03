Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа
Scatter My Ashes at Bergdorf's18+
Напомним о выходе в прокат
О фильме
Добро пожаловать в волнительный и захватывающий мир высокой моды! Фильм раскроет закулисные тайны мира моды, откроет доступ к неожиданным подробностям и тонкостям модного мира из первых рук таких знаменитых дизайнеров как Дольче и Габбана, Карл Лагерфельд, Майкл Корс, Кристиан Лабутен и др. А также расскажет, как самый дорогой универмаг в мире «Бергдорф Гудман» взобрался на вершину модного Олимпа.
Scatter My Ashes at Bergdorf's, Scatter My Ashes, Esparcid mis cenizas en Bergdorf, Fashion sulla 5th Avenue, Rozrzućcie moje prochy nad świątynią mody, Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа, ニューヨーク・バーグドルフ 魔法のデパート