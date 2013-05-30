После нашей эры, 2013

События разворачиваются через тысячу лет после катастрофы, вынудившей человечество покинуть Землю. Новым домом становится планета под названием Нова Прайм. Легендарный генерал Сайфер Рейдж возвращается с очередного боевого задания в семью, которая раньше обходилась без его родительского внимания, чтобы стать отцом своему 13-летнему сыну Китаю. Во время астероидной бури летательный аппарат с папой и сыном на борту терпит крушение, падая на незнакомую и опасную Землю. И пока Рейдж-старший на последнем дыхании лежит среди обломков своего корабля, сын должен пересечь враждебный ландшафт, чтобы запустить их спасательный маячок. Ни о чем большем юноша в своей жизни не мечтал: быть солдатом, как отец, — его заветное желание. Сегодня у него есть шанс проявить себя.