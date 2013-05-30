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After Earth

После нашей эры, 2013

2013 / США
6.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Спустя тысячу лет после того, как катастрофические события вынудили человечество бежать с Земли, далекая планета Нова Прайм стала новым домом человечества. Легендарный генерал Сайфер Рэйдж возвращается из длительной службы в свою отчужденную семью, готовый стать отцом своему 13-летнему сыну Китаю. Когда астероидный шторм повреждает корабль Сайфера и Китая, они совершают аварийную посадку на уже незнакомой и опасной Земле. Пока его отец медленно умирает в кабине, Китаю приходится пересекать враждебную местность, чтобы найти свой спасательный маяк. Всю свою жизнь Китай мечтал стать таким же могучим солдатом, как его отец. Сегодня у него появился шанс проявить себя… 

  • На самом деле именно Уилл Смит отвечал за большую часть режиссуры фильма. В то время как М. Найт Шьямалан в первую очередь отвечал за блокинг и визуальные аспекты фильма, именно Смит лично тренировал Джейдена Смита в актерской игре и продиктовал развитие сюжета и экранного действия. После того, как история и игра подверглись резкой критике, Шьямалан решил взять всю ответственность на себя.
  • Первая версия фильма длилась 130 минут и включал больше предыстории Земли и образования Новы Прайм. Тем не менее, фильм был значительно отредактирован после плохих результатов на тестовых показах. Удаленные кадры не доступны к просмотру. 

События разворачиваются через тысячу лет после катастрофы, вынудившей человечество покинуть Землю. Новым домом становится планета под названием Нова Прайм. Легендарный генерал Сайфер Рейдж возвращается с очередного боевого задания в семью, которая раньше обходилась без его родительского внимания, чтобы стать отцом своему 13-летнему сыну Китаю. Во время астероидной бури летательный аппарат с папой и сыном на борту терпит крушение, падая на незнакомую и опасную Землю. И пока Рейдж-старший на последнем дыхании лежит среди обломков своего корабля, сын должен пересечь враждебный ландшафт, чтобы запустить их спасательный маячок. Ни о чем большем юноша в своей жизни не мечтал: быть солдатом, как отец, — его заветное желание. Сегодня у него есть шанс проявить себя.

6.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 июня 2013
Премьера в мире 30 мая 2013
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Джейден Смит
Джейден Смит
Кристофер Хивджу
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Очередная попытка М. Найта Шьямалана выйти из кокона камерного триллера на территорию «большого жанра» закончилась очередной неудачей. Собственно, марш-бросок Смита-младшего, в фильме именуемого Китаем, по неведомой планете Земля есть точная, буквальная аналогия шьямалановских блужданий по ландшафту фантастико-приключенческого экшен. Только Смит-младший предсказуемо достигает своей цели, что ясно уже с первых кадров, а Шьямалан столь же предсказуемо проигрывает схватку с жанром, и…
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patish 2 апреля 2015, 12:51
Вот читаю вас и понимаю, люди абсолютно разучились смотреть фантастику... Зажрались что ли(не знаю как по другому сказать)...Все вам трансформеров… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Можно глянуть от скуки.
Изначально фильм не был интересен, т.к. предполагалась морально-поучительная хрень. В школе отписывались по… Читать дальше…
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