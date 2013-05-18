Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фильм расскажет о солдате Джимми Пикаре — индейце из резервации, которого после Второй Мировой войны начинают беспокоить психосоматические заболевания. Сюжет строится вокруг дружеских и профессиональных отношений эксперта в этнопсихоанализе Девере и его пациента.
|18 мая 2013
|Россия
|16+
|1 марта 2014
|Германия
|21 марта 2014
|Испания
|20 марта 2014
|Италия
|18 мая 2013
|Казахстан
|14 февраля 2014
|США
|2 мая 2014
|Турция
|18 мая 2013
|Украина
|11 сентября 2013
|Франция