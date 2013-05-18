Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Джимми Пикар
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Джимми Пикар

Джимми Пикар

Jimmy P. 18+
О фильме

Фильм расскажет о солдате Джимми Пикаре — индейце из резервации, которого после Второй Мировой войны начинают беспокоить психосоматические заболевания. Сюжет строится вокруг дружеских и профессиональных отношений эксперта в этнопсихоанализе Девере и его пациента.

Джимми Пикар - трейлер
Джимми Пикар  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 10 января 2015
Премьера в мире 18 мая 2013
Дата выхода
18 мая 2013 Россия 16+
1 марта 2014 Германия
21 марта 2014 Испания
20 марта 2014 Италия
18 мая 2013 Казахстан
14 февраля 2014 США
2 мая 2014 Турция
18 мая 2013 Украина
11 сентября 2013 Франция
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $1 470 582
Производство Why Not Productions, Orange Studio, France 2 Cinéma
Другие названия
Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian, Jimmy P., Beszélgetések egy indiánnal, Düş ve Gerçek, Džimi P., Jimmy P: Realidade e Sonho, Jimmy P. - Psychotherapie eines Indianers, Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines), Jimmy P. Psychotherapy of a Plains Indian, Jimmy Picard, Psychotherapy of a Plains Indian, Terapia Intensiva, Τζίμι Π. - Η ψυχοθεραπεία ενός Ινδιάνου των πεδιάδων, Джими Пи: Психотерапия на индианец от прерията, Джимми Пикард, ジミーとジョルジュ　心の欠片を探して
Режиссер
Арно Деплешен
Арно Деплешен
В ролях
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Джина МакКи
Джина МакКи
Ларри Пайн
Джозеф Кросс
Джозеф Кросс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
11 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

Джимми Пикар - трейлер
Джимми Пикар Трейлер
Джимми Пикар - отрывок 2
Джимми Пикар Отрывок 2
Кадры из фильма
