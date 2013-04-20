Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма МакКонки
Постер фильма МакКонки
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы МакКонки

МакКонки

McConkey 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Макконки» – это полнометражный документальный фильм студии Red Bull Media House, снятый совместно с компанией Matchstick Productions, который посвящен великому спортсмену, сделавшему очень много для развития своего вида спорта и для воплощения в жизнь своих устремлений. Шейна Макконки знают и уважают как основоположника «фрирайда» и бейс-джампинга на лыжах, а его талант и «фирменный» искрометный юмор сыграли неоценимую роль в жизни многих людей. В фильме использованы материалы из интервью с его друзьями, родными и известными спортсменами, которые раскрывают его личность и его взгляд на мир…

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 20 апреля 2013
Дата выхода
20 апреля 2013 Россия 12+
30 сентября 2013 Великобритания
20 апреля 2013 Казахстан
20 апреля 2013 Украина
Производство MSP Films, Red Bull Media House
Другие названия
McConkey, МакКонки
Режиссер
Роб Брюс
Скотт Гаффни
В ролях
Боб Бернквист
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на МакКонки
Альпинист 7.9
Альпинист (2021)
Свободный подъём в одиночку 8.1
Свободный подъём в одиночку (2018)
Щекотка 7.5
Щекотка (2016)
Меру 7.7
Меру (2015)

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше