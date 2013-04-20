«Макконки» – это полнометражный документальный фильм студии Red Bull Media House, снятый совместно с компанией Matchstick Productions, который посвящен великому спортсмену, сделавшему очень много для развития своего вида спорта и для воплощения в жизнь своих устремлений. Шейна Макконки знают и уважают как основоположника «фрирайда» и бейс-джампинга на лыжах, а его талант и «фирменный» искрометный юмор сыграли неоценимую роль в жизни многих людей. В фильме использованы материалы из интервью с его друзьями, родными и известными спортсменами, которые раскрывают его личность и его взгляд на мир…