Постер фильма Революция
Революция

Революция

Revolution 18+
О фильме

Документальный фильм, рассказывающий о глобальных изменениях на нашей планете. Роб Стюарт, путешествовавший по 15 странам в течение четырех лет, осознал, что человечеству грозит экологическая катастрофа. Пытаясь найти пути спасения исчезающих экосистем, Стюарт исследует места, которым грозит наибольшая опасность — коралловые рифы в Новой Гвинее, остров Мадагаскар и многие другие.

Страна Канада / США / Мексика / Федеративные Штаты Микронезии / Япония / Австралия / Бразилия / Гонконг / Мадагаскар / Папуа - Новая Гвинея / ЮАР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 28 мая 2012
Дата выхода
26 января 2013 Россия 12+
26 января 2013 Казахстан
12 апреля 2013 Канада
12 апреля 2013 США
26 января 2013 Украина
28 мая 2012 Южная Корея
MPAA PG
Производство Diatribe Pictures, Foundation Features, Revolutionary Pictures
Другие названия
Revolution, Révolution, Революция, 变革
Режиссер
Роб Стюарт
В ролях
Дэвид Хэннан
Катарина Фабрициус
Патрик Мур
Роб Стюарт
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино

