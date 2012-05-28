Отзывы о фильме
Документальный фильм, рассказывающий о глобальных изменениях на нашей планете. Роб Стюарт, путешествовавший по 15 странам в течение четырех лет, осознал, что человечеству грозит экологическая катастрофа. Пытаясь найти пути спасения исчезающих экосистем, Стюарт исследует места, которым грозит наибольшая опасность — коралловые рифы в Новой Гвинее, остров Мадагаскар и многие другие.
|26 января 2013
|Россия
|12+
|26 января 2013
|Казахстан
|12 апреля 2013
|Канада
|12 апреля 2013
|США
|26 января 2013
|Украина
|28 мая 2012
|Южная Корея