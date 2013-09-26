Русалочка, 1989

Юная русалочка по имени Ариэль, младшая дочка царя подводного мира Тритона, очарована миром людей – при каждой удобной возможности девушка спешит на поверхность океана, чтобы больше узнать о предмете своего восхищения.
В день, когда на море разбушевался шторм, Ариэль спасает от гибели прекрасного принца и, конечно, тут же влюбляется в юношу. Ради шанса завоевать любовь красавца Эрика героиня готова на все, в том числе и на сделку с коварной колдуньей Урсулой. В обмен на свой голос девушка получает возможность выйти на сушу, но лишь на три дня: если к этому моменту принц не скрепит свои чувства поцелуем, Ариэль навсегда останется в рабстве у волшебницы.
Вольная экранизации сказки “Русалочка” Ганса Христиана Андерсена ознаменовала триумфальное обновление студии Disney после долго периода застоя и коммерческих провалов. Мультфильм продолжал традиции канонических “Белоснежки”, “Золушки” и “Спящей красавицы”, но при этом обладал своим уникальным и современным характером. При бюджете в 40 миллионов долларов кассовые сборы ленты составили 211 миллионов, а на следующий год после выхода в прокат “Русалочка” получила две статуэтки “Оскар” в номинациях “Лучшая песня” (“Under the Sea”) и “Лучший оригинальный саундтрек”.
Таинственные глубины моря хранят немало тайн, а обитатели океана могут рассказать множество удивительных историй. И самой невероятной из них была и остаётся история русалочки Ариэль. Дочь могущественного царя подводного мира Тритона, она однажды влюбляется в прекрасного и мужественного принца. Но разве они могут быть вместе — земной человек и морская дева? Однако настоящие чувства преодолевают любые преграды. Ради своей любви Ариэль готова пойти на всё. Даже если для обретения своего счастья ей навсегда придётся покинуть родной океан и навеки стать земной девушкой…