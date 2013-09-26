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Русалочка Русалочка
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The Little Mermaid

Русалочка, 1989

1989 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная русалочка по имени Ариэль, младшая дочка царя подводного мира Тритона, очарована миром людей – при каждой удобной возможности девушка спешит на поверхность океана, чтобы больше узнать о предмете своего восхищения.

В день, когда на море разбушевался шторм, Ариэль спасает от гибели прекрасного принца и, конечно, тут же влюбляется в юношу. Ради шанса завоевать любовь красавца Эрика героиня готова на все, в том числе и на сделку с коварной колдуньей Урсулой. В обмен на свой голос девушка получает возможность выйти на сушу, но лишь на три дня: если к этому моменту принц не скрепит свои чувства поцелуем, Ариэль навсегда останется в рабстве у волшебницы.

Вольная экранизации сказки “Русалочка” Ганса Христиана Андерсена ознаменовала триумфальное обновление студии Disney после долго периода застоя и коммерческих провалов. Мультфильм продолжал традиции канонических “Белоснежки”, “Золушки” и “Спящей красавицы”, но при этом обладал своим уникальным и современным характером. При бюджете в 40 миллионов долларов кассовые сборы ленты составили 211 миллионов, а на следующий год после выхода в прокат “Русалочка” получила две статуэтки “Оскар” в номинациях “Лучшая песня” (“Under the Sea”) и “Лучший оригинальный саундтрек”.

  • В сцене прибытия короля Тритона на концерт среди персонажей в толпе можно мельком заметить Микки Мауса, Гуфи и Дональда Дака.
  • Себастьян изначально задумывался как британский краб-дворецкий. Идея превратить его в придворного композитора с ямайским акцентом принадлежала поэту-песеннику Говарду Эшману.
  • Права на экранизацию сказки Андерсена Disney приобрели еще в 1941 году. В те годы продюсеры планировали выпустить ленту с традиционным андерсоновским финалом. Иллюстрации для этой несостоявшейся постановки подготовил датчанин Кай Нильсен, ранее работавший “Фантазией”. Создатели “Русалочки” 1989 года отчасти вдохновлялись рисунками Нильсена, в том числе для прорисовки сцены морской бури, застигшей корабль Эрика.
  • Чтобы уложиться в сроки, работу над “Русалочкой” распределили между двумя диснеевскими студиями – филиалом в Глендейле, Калифорния, и филиалом во Флориде, который на тот моменттолько-только открылся на территории развлекательного парка Walt Disney World. Для несложных рутинных задач, вроде отрисовки пузырьков воздуха, продюсеры привлекли китайскую студию Pacific Rim Animation из Пекина.
  • Кристоферу Дэниелу Барнсу было всего 16 лет на момент озвучивания принца Эрика. Позже Барнс стал постоянным “голосом” Человека-паука в многочисленных мультфильмах и видеоиграх.
  • Изначально главная героиня должна была быть блондинкой, однако позже было решено, что красные волосы на контрасте с зеленой чешуей выглядят лучше. Кроме того, создатели хотели избежать сравнений с белокурой героиней Дэрил Ханны из еще одного диснеевского фильма “Всплеск” (1984).
  • Ведьма Урсула задумывалась как подобие стройной Джоан Коллинз из любимого телесериала Говарда Эшмана “Династия”. Однако в итоге вдохновением для персонажа послужила Дивайн – героиня трансвестита Харриса Милстеда.
  • Сама Ариэль была “собрана” из нескольких реальных артисток. Внешне она походила на юную Алису Милано, известную в то время благодаря ситкому “Кто здесь Босс?”. За озвучание и вокальные партии отвечала Джоди Бенсон, а за движения и жесты – Шерри Стоунер. Стоунер пригласили для того, чтобы отснять наиболее графически сложные сцены (как на суше, так и в воде), а видео потом использовались аниматорами в качестве своеобразного пособия. Подобная техника была популярной еще во времена Уолта Диснея и применялась при создании “Золушки”, “Алисы в Стране чудес” и “Питера Пэна”.
  • В сцене, где чайка Скаттл пытается создать романтическое настроение для Эрика и Ариэль, он напевает мелодию из “Ромео и Джульетты” Петра Ильича Чайковского.
  • Принца Эрика назвали в честь легендарного диснеевского аниматора Эрика Ларсона, который скончался за год до выхода мультфильма.

Таинственные глубины моря хранят немало тайн, а обитатели океана могут рассказать множество удивительных историй. И самой невероятной из них была и остаётся история русалочки Ариэль. Дочь могущественного царя подводного мира Тритона, она однажды влюбляется в прекрасного и мужественного принца. Но разве они могут быть вместе — земной человек и морская дева? Однако настоящие чувства преодолевают любые преграды. Ради своей любви Ариэль готова пойти на всё. Даже если для обретения своего счастья ей навсегда придётся покинуть родной океан и навеки стать земной девушкой…

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 26 сентября 2013
Премьера в мире 15 ноября 1989
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рон Клементс
Рон Клементс
В ролях
Джоди Бенсон
Джоди Бенсон
Пэт Кэрролл
Рене Обержонуа
Кристофер Дэниэл Барнс
Пэдди Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Мэрика 2 апреля 2015, 12:51
Озвучила она е отвратно. Но мультик и правда самый любимый на свете. Обожаю его.
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