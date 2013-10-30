Земля, недалекое будущее. На планете бушует вирус, делающий из своих жертв мутантов, обладающих канибалистскими наклонностями. В живых остаются лишь малые группы людей, которым приходится прятаться от кровожадных зомби.
Население Земли поражено неизвестным вирусом. Инфицированные превращаются в одержимых яростью мутантов-людоедов. Спустя год после начала пандемии остаются немногие разрозненные группы выживших. В одну из вылазок за медикаментами и продовольствием члены маленькой группы встречают странную пару — доктор и маленькая девочка. Они безоружны и непонятно, как им удалось выжить...
|30 октября 2013
|Россия
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|30 октября 2013
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|30 октября 2013
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