Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Проект: Панацея
Постер фильма Проект: Панацея
Постер фильма Проект: Панацея
Постер фильма Проект: Панацея
Постер фильма Проект: Панацея
Постер фильма Проект: Панацея
Постер фильма Проект: Панацея
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 5
Оцените
7 постеров
Киноафиша Фильмы Проект: Панацея

Проект: Панацея

Proekt: Panatseya 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Земля, недалекое будущее. На планете бушует вирус, делающий из своих жертв мутантов, обладающих канибалистскими наклонностями. В живых остаются лишь малые группы людей, которым приходится прятаться от кровожадных зомби.

  • Изначально "Проект: Панацея" снимался как небольшой любительский видеоролик для Youtube. После того как 2011 году создатели получили за него приз в номинации "Лучший отечественный хоррор" на кинопремии "Капля", ролик пересняли в полнометражный фильм. Бюджет в 5 000 000 рублей авторы собрали сами.
  • В качестве каскадеров для съемок привлекли профессиональных спортсменов. Один из них “умирает” на протяжении фильма девять раз и всего раз – со своим настоящим лицом без грима.
  • В одной из первых сцен в кадре можно увидеть змею. Ее появление не было запланировано: ядовитый приморский щитомордник выполз на площадку прямо перед съемками, и создатели решили воспользоваться случаем и снять рептилию для того, чтобы позже использовать в ленте.
  • Первый трейлер к фильму два дня находился в топе Youtube: за трое суток его посмотрело около 250 тысяч человек.
  • Сцены с массовым нападением зомби снимали одними из последних. Съемки прошли на территории заброшенного завода рядом с остановкой “Стройматериалы” во Владивостоке.

Население Земли поражено неизвестным вирусом. Инфицированные превращаются в одержимых яростью мутантов-людоедов. Спустя год после начала пандемии остаются немногие разрозненные группы выживших. В одну из вылазок за медикаментами и продовольствием члены маленькой группы встречают странную пару — доктор и маленькая девочка. Они безоружны и непонятно, как им удалось выжить...

Проект: Панацея - трейлер
Проект: Панацея  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 30 октября 2013
Дата выхода
30 октября 2013 Россия 18+
30 октября 2013 Казахстан
30 октября 2013 Украина
Бюджет 300 000 RUR
Производство Cinema Code
Другие названия
Proekt: Panatseya, Проект: Панацея
Режиссер
Георгий Саенко
В ролях
Дмитрий Турок
Денис Горин
Олеся Тетерина
Светлана Тогобицкая
Петр Мартыненко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Проект: Панацея - трейлер
Проект: Панацея Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше