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Джек Ричер Джек Ричер
Киноафиша Фильмы Джек Ричер
Jack Reacher

Джек Ричер, 2012

2012 / США
7.8 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В небольшом и тихом городке в  центре Америки прогремело преступление: пятеро неизвестных были застрелены опытным снайпером. Полиция быстро идентифицирует и арестовывает преступника и возбуждает уголовное дело. Однако вместо признания обвиняемый пишет слова: «Приведите Джека Ричера». Ричер, бродяга и бывший офицер военной полиции, самостоятельно прибывает в город, чтобы расследовать дело. Несмотря на противодействие местных властей, Джек твердо намерен доказать невиновность обвиняемого и распутать клубок интриг, в котором тот оказался замешан. Однако правда оказывается столь шокирующей, что и сам герой попадает под угрозу… 

  • Во время съемок сцены, где машина Джека Ричера врезается в бочки, она не запланировано заглохла при ударе, но Том Круз, к счастью, смог перезапустить двигатель и поехать дальше. Вместо того, чтобы делать повторную съемку, впечатленный режиссер фильма Кристофер МакКуорри решил оставить этот эпизод в фильме, так как он почувствовал, что это добавляет в сцену напряженности. 
  • У британцев Джея Кортни и Джоша Хеллмана было так много проблем с имитацией американского акцента, необходимого для их ролей, что несколько запланированных сцен были отменены, а многие реплики Кортни были вовсе удалены из фильма. 
  • Все время съемок фильма Розамунд Пайк была беременна своим сыном Соло. 

Снайпер убивает пять случайных прохожих, но все улики указывают на человека, заключенного под стражу. На допросе подозреваемый умоляет об одном - найти Джека Ричера.

7.8 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 10 января 2013
Премьера онлайн 22 ноября 2021
Премьера в мире 10 декабря 2012
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кристофер МакКуорри
Кристофер МакКуорри
В ролях
Том Круз
Том Круз
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Джай Кортни
Джай Кортни
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Том Круз успешно и неуклонно продвигает себя в качестве сверхчеловека «в гражданском», то есть супергероя без лишнего трико и лишнего шума. В «Джеке Ричере», им же самим и спродюсированном, Круз, играющий заглавного персонажа, чья фамилия переводится с английского как «Достигаев» (хотя и не лишена двусмысленного созвучия с Jack the Ripper), – совсем уж тихий американец, без номера социального страхования и определенного места жительства, зато с…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Герой харизматичный, за счет него кино тянет на "средне".
От сюжета несёт нафталином за версту. Как детектив - ни о чем. Мотив убийства… Читать дальше…
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
почитала отзывы.. понятно почему девочкам понравилось, мальчикам не очень - Круз в отличной физической форме не смотря на свой возраст, мальчики… Читать дальше…
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