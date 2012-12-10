Джек Ричер, 2012

В небольшом и тихом городке в центре Америки прогремело преступление: пятеро неизвестных были застрелены опытным снайпером. Полиция быстро идентифицирует и арестовывает преступника и возбуждает уголовное дело. Однако вместо признания обвиняемый пишет слова: «Приведите Джека Ричера». Ричер, бродяга и бывший офицер военной полиции, самостоятельно прибывает в город, чтобы расследовать дело. Несмотря на противодействие местных властей, Джек твердо намерен доказать невиновность обвиняемого и распутать клубок интриг, в котором тот оказался замешан. Однако правда оказывается столь шокирующей, что и сам герой попадает под угрозу…
Снайпер убивает пять случайных прохожих, но все улики указывают на человека, заключенного под стражу. На допросе подозреваемый умоляет об одном - найти Джека Ричера.
От сюжета несёт нафталином за версту. Как детектив - ни о чем. Мотив убийства… Читать дальше…