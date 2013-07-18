План побега, 2013

Рэй владеет охранной компанией, которая уже много лет подряд тестирует американские тюрьмы. Вместе с сотрудниками агентства он выясняет, могут ли заключенные сбежать из того или иного учреждения. Однажды он получает новое задание – проверить секретное здание, в котором содержатся наиболее опасные преступники. При этом коллеги не смогут отследить его местонахождение. Рэй соглашается, но после ареста сознает, что попал в заключение по-настоящему. Он использует свои навыки, чтобы совершить побег.
Рэй Бреслин — ведущий эксперт по безопасности, — обвинен в убийстве и брошен в одну из спроектированных им же тюрем. Теперь Рэю предстоит разработать план побега и найти подставившего его человека.
Сюжет, как уже можно было изначально понять, совершенно… Читать дальше…