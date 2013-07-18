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План побега, 2013

2013 / США
7.8 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рэй владеет охранной компанией, которая уже много лет подряд тестирует американские тюрьмы. Вместе с сотрудниками агентства он выясняет, могут ли заключенные сбежать из того или иного учреждения. Однажды он получает новое задание – проверить секретное здание, в котором содержатся наиболее опасные преступники. При этом коллеги не смогут отследить его местонахождение. Рэй соглашается, но после ареста сознает, что попал в заключение по-настоящему. Он использует свои навыки, чтобы совершить побег.

  • Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер долгое время хотели сниматься вместе. Они обсуждали идею совместного фильма, начиная с 80-х годов. Однако у актеров постоянно не совпадали съемочные графики. Лишь после назначения Шварценеггера на должность губернатора они вновь начали обсуждать проект.
  • Съемки в секретной тюрьме на самом деле проходили в списанном судне. После завершения работы его отправили в Индию на утилизацию. Кроме того, съемочная группа работала на пустынной местности в Новом Орлеане, которую правительство раньше использовало для строительства кораблей по программам НАСА.
  • В немецком дубляже голос Шварценеггера озвучивает актер, который обычно дублирует Сильвестра Сталонне. Чтобы зрители не путали персонажей, он использовал австрийский акцент.

Рэй Бреслин — ведущий эксперт по безопасности, — обвинен в убийстве и брошен в одну из спроектированных им же тюрем. Теперь Рэю предстоит разработать план побега и найти подставившего его человека.

7.8 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 октября 2013
Премьера в мире 18 июля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Микаэль Хофстрем
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Джеймс Кэвизел
Джеймс Кэвизел
Сэм Нил
Сэм Нил
Винни Джонс
Винни Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Это лучше чем "Неудержимый", но хуже чем "Возвращение героя".
Сюжет, как уже можно было изначально понять, совершенно… Читать дальше…
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм и главное потому, что в нём - возможность смотреть на Сталлоне и Арни, а одно это уже удовольствие. Такие актёры-легенды почти любой… Читать дальше…
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