В основе сюжета — классический любовный треугольник. Сергей и Степан учатся в одном институте и оба влюблены в однокурсницу Людмилу.

Чувство соперничества постоянно провоцирует их на участие в разных нелепых историях, в итоге благие намерения оборачиваются ссорами друг с другом и любимой девушкой. Особенно не везет Сергею. Он горяч, импульсивен, бесшабашен — полная противоположность спокойному, внимательному и надежному Степану. Людмиле не просто решиться, а тут еще Сергей назло ей укатил в Гагры с другой девушкой…

Когда кураж прошел и Сергей понял, что ему никто не нужен, кроме Людмилы, он возвращается в Москву, чтобы сделать ей предложение, но, похоже, судьба в очередной раз приготовила ему сюрприз…