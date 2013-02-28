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Постер фильма Любовь в СССР
Постер фильма Любовь в СССР
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Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 5.4
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Любовь в СССР

Любовь в СССР

Lyubov v SSSR 18+
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О фильме

В основе сюжета — классический любовный треугольник. Сергей и Степан учатся в одном институте и оба влюблены в однокурсницу Людмилу.

Чувство соперничества постоянно провоцирует их на участие в разных нелепых историях, в итоге благие намерения оборачиваются ссорами друг с другом и любимой девушкой. Особенно не везет Сергею. Он горяч, импульсивен, бесшабашен — полная противоположность спокойному, внимательному и надежному Степану. Людмиле не просто решиться, а тут еще Сергей назло ей укатил в Гагры с другой девушкой…

Когда кураж прошел и Сергей понял, что ему никто не нужен, кроме Людмилы, он возвращается в Москву, чтобы сделать ей предложение, но, похоже, судьба в очередной раз приготовила ему сюрприз…

Любовь в СССР - трейлер
Любовь в СССР  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 28 февраля 2013
Дата выхода
28 февраля 2013 Россия Мосфильм-мастер 16+
28 февраля 2013 Беларусь
28 февраля 2013 Казахстан
28 февраля 2013 Украина
Производство Мосфильм
Другие названия
Lyubov v SSSR, Amor na URSS, Love in the USSR, Miłość w ZSRR, Moscou 1973, l'amour en URSS, Szerelem a Szovjetunióban, Любовь в СССР
Режиссер
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
В ролях
Александр Ляпин
Александр Ляпин
Егор Барановский
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Иван Купреенко
Иван Купреенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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Любовь в СССР
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