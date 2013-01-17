Охотники на ведьм, 2012

Гензель и Гретель, в детстве пережившие столкновение со злобной ведьмой, повзрослели и стали профессиональными истребителями этой нечисти. Вооружившись арбалетами и дробовиками, брат и сестра беспощадно уничтожают мерзких созданий, но силы зла не дремлют. Проведав, что миру темного колдовства грозит опасность, главная ведьма собирает целое войско, чтобы противостоять главным героям. Получится ли у них в очередной раз доказать свое бесстрашие и непоколебимость в страшной битве?
По сюжету знаменитой сказки, Ганс и Грета оказываются в лесу, куда их заводит отец, чтобы избавиться от детей по требованию мачехи. Брат и сестра попадают в ловушку ведьмы, чей домик построен из сахара хлебобулочных изделий. Ведьма намерена съесть детей, но тем удаётся убить её, забрать драгоценности и сбежать.
После того случая в пряничном домике проходит 15 лет. Ганс и Грета вырастают и становятся охотниками за ведьмами