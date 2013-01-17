Охотники на ведьм, 2012

По сюжету знаменитой сказки, Ганс и Грета оказываются в лесу, куда их заводит отец, чтобы избавиться от детей по требованию мачехи. Брат и сестра попадают в ловушку ведьмы, чей домик построен из сахара хлебобулочных изделий. Ведьма намерена съесть детей, но тем удаётся убить её, забрать драгоценности и сбежать.

После того случая в пряничном домике проходит 15 лет. Ганс и Грета вырастают и становятся охотниками за ведьмами