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Охотники на ведьм Охотники на ведьм
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Hansel and Gretel: Witch Hunters

Охотники на ведьм, 2012

2012 / США / Германия
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Гензель и Гретель, в детстве пережившие столкновение со злобной ведьмой, повзрослели и стали профессиональными истребителями этой нечисти. Вооружившись арбалетами и дробовиками, брат и сестра беспощадно уничтожают мерзких созданий, но силы зла не дремлют. Проведав, что миру темного колдовства грозит опасность, главная ведьма собирает целое войско, чтобы противостоять главным героям. Получится ли у них в очередной раз доказать свое бесстрашие и непоколебимость в страшной битве?

  • Задумкой создателей было продолжить сказку Братьев Гримм «Гензель и Гретель», но первые сцены, излагающие предысторию, существенно меняют оригинальный сюжет.
  • Гензель болен диабетом из-за своего прошлого, проведенного в пряничном домике. В изначальной версии сценария Гретель должна была страдать расстройством пищевого поведения по тем же причинам, но это не стали включать в фильм.
  • Главные герои примерно одного возраста по сюжету, но в действительности Джереми Реннер, сыгравший брата Гретель, на 15 лет старше исполнившей ее роль Джеммы Артертон.
  • Актерам, исполнившим главные роли, перед съемками дали месяц на тренировки, чтобы достичь нужного уровня физической подготовки.

По сюжету знаменитой сказки, Ганс и Грета оказываются в лесу, куда их заводит отец, чтобы избавиться от детей по требованию мачехи. Брат и сестра попадают в ловушку ведьмы, чей домик построен из сахара хлебобулочных изделий. Ведьма намерена съесть детей, но тем удаётся убить её, забрать драгоценности и сбежать.

После того случая в пряничном домике проходит 15 лет. Ганс и Грета вырастают и становятся охотниками за ведьмами

7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 17 января 2013
Премьера онлайн 6 июля 2013
Премьера в мире 17 января 2013
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Томми Виркола
Томми Виркола
В ролях
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Зои Белл
Зои Белл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Охотники на ведьм 7 постеров
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Охотники на ведьм
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