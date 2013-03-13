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Cottage Country

Убойный уикенд, 2013

2013 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Недотепа Тодд Чиповски снимает на выходные уютный коттедж на берегу озера. Здесь он рассчитывает удивить свою возлюбленную Кэмми, предложив ей выйти за него замуж. Однако романтический отдых пары нарушает неожиданный визит надоедливого брата Тодда по имени Сэлинджер и его разбитной русской подруги Маши. Когда вынужденное для Тодда семейное воссоединение заканчивается случайной смертью Сэлинджера, Кэмми решает, что такое происшествие не должно омрачать ее полмолвку, и помогает новоиспеченному жениху замести следы.

  • Лунатизм и попытки оттереть несуществующие пятна крови, а также призрак, которого видит мужчина, – это явные отсылки к шекспировской трагедии “Макбет”. А повторяющийся вопрос о Сэлинджере, который постоянно задает религиозный Дов, намекает на библейское “Где брат твой?” из истории о Каине и Авеле.
  • Съемки фильма прошли в разных локациях провинции Онтарио, Канада, в том числе на озере Спэрроу Лейк в районе Великих озер и в заповеднике долины Дандас на Ниагарском откосе.
  • Фильм является сиквелом картины “Убойные каникулы” (2010).
  • Картина была номинирована на премию Canadian Screen Award 2014 в категории “Лучший грим”.

Тодд отправляется со своей возлюбленной Кэмми на выходные в загородный коттедж на берегу чудесного озера. Он собирается сделать ей предложение руки и сердца в этом райском месте. Но все его планы рушатся вместе с неожиданным приездом его эксцентричного братца Селинджера с совершенно бесшабашной русской подружкой. И вот результат - Тодд случайно убивает Селинджера топором. Труп нужно куда-то спрятать, и Кэмми становится сообщницей Тодда. Но что делать с подружкой брата? Вы правильно все поняли. Но ситуация усложняется, когда в коттедж приезжают приятели Сэлинджера и начинают задавать вопросы, куда же исчез их приятель и его подружка.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 октября 2013
Премьера в мире 13 марта 2013
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Питер Веллингтон
В ролях
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
Малин Акерман
Малин Акерман
Джим Аннан
Бенджамин Эйрс
Сабрина Грдевич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убойный уикенд 3 постера
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Убойный уикенд
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела начало - скучно, не смешно и не оригинально. В середине может и были какие-то прикольные разговорчики, только вот ни разу не интересно,… Читать дальше…
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