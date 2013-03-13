Убойный уикенд, 2013

Недотепа Тодд Чиповски снимает на выходные уютный коттедж на берегу озера. Здесь он рассчитывает удивить свою возлюбленную Кэмми, предложив ей выйти за него замуж. Однако романтический отдых пары нарушает неожиданный визит надоедливого брата Тодда по имени Сэлинджер и его разбитной русской подруги Маши. Когда вынужденное для Тодда семейное воссоединение заканчивается случайной смертью Сэлинджера, Кэмми решает, что такое происшествие не должно омрачать ее полмолвку, и помогает новоиспеченному жениху замести следы.
Тодд отправляется со своей возлюбленной Кэмми на выходные в загородный коттедж на берегу чудесного озера. Он собирается сделать ей предложение руки и сердца в этом райском месте. Но все его планы рушатся вместе с неожиданным приездом его эксцентричного братца Селинджера с совершенно бесшабашной русской подружкой. И вот результат - Тодд случайно убивает Селинджера топором. Труп нужно куда-то спрятать, и Кэмми становится сообщницей Тодда. Но что делать с подружкой брата? Вы правильно все поняли. Но ситуация усложняется, когда в коттедж приезжают приятели Сэлинджера и начинают задавать вопросы, куда же исчез их приятель и его подружка.