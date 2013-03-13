Убойный уикенд, 2013

Тодд отправляется со своей возлюбленной Кэмми на выходные в загородный коттедж на берегу чудесного озера. Он собирается сделать ей предложение руки и сердца в этом райском месте. Но все его планы рушатся вместе с неожиданным приездом его эксцентричного братца Селинджера с совершенно бесшабашной русской подружкой. И вот результат - Тодд случайно убивает Селинджера топором. Труп нужно куда-то спрятать, и Кэмми становится сообщницей Тодда. Но что делать с подружкой брата? Вы правильно все поняли. Но ситуация усложняется, когда в коттедж приезжают приятели Сэлинджера и начинают задавать вопросы, куда же исчез их приятель и его подружка.