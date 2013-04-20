Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Луч света младший
Постер фильма Луч света младший
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Луч света младший

Луч света младший

Sunlight Jr. 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это история о непростой судьбе супружеской четы из самого нижнего слоя общества. Жена работает клерком, а супруг страдает параличем и в этой ситуации они узнают о беременности супруги. Не смотря ни на что эти люди хотят ребенка, но ситуация усугубляется, когда девушку увольняют с работы и семья выселяется из гостиницы…

Луч света младший - трейлер
Луч света младший  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 4 февраля 2019
Премьера в мире 20 апреля 2013
Дата выхода
20 апреля 2013 Россия 16+
20 апреля 2013 Казахстан
20 апреля 2013 США
20 апреля 2013 Украина
Сборы в мире $5 346
Производство Truly Original, Freight Yard Films, Alchemedia Films
Другие названия
Sunlight Jr., Trapped, Marcas da Vida, Sunlight Jr. - Sognando la felicità, Sunlight Jr. - Uma Nova Vida, Un nuevo amanecer, Луч света младший, マイ・ライフ・メモリー, 小小阳光
Режиссер
Лори Коллье
Лори Коллье
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Норман Ридус
Норман Ридус
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Тесс Харпер
Энтони Короне
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Луч света младший
Мать и дитя 7.6
Мать и дитя (2009)
Школьный стрелок 5.9
Школьный стрелок (2012)
Тайное влечение 5.9
Тайное влечение (2013)
Аптечный ковбой 7.2
Аптечный ковбой (1989)
Взаперти 4.8
Взаперти (2016)
Три поколения 5.9
Три поколения (2015)
Самоизоляция 5.0
Самоизоляция (2019)
Хроники Ломбарда 6.0
Хроники Ломбарда (2013)
Ты встретишь таинственного незнакомца 6.7
Ты встретишь таинственного незнакомца (2010)
Крэйзи 6.8
Крэйзи (2005)
Элли Паркер 5.6
Элли Паркер (2005)
Выдуманная жизнь Эбботов 6.4
Выдуманная жизнь Эбботов (1997)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Луч света младший - трейлер
Луч света младший Трейлер
Луч света младший - отрывок 1
Луч света младший Отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше