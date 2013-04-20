Это история о непростой судьбе супружеской четы из самого нижнего слоя общества. Жена работает клерком, а супруг страдает параличем и в этой ситуации они узнают о беременности супруги. Не смотря ни на что эти люди хотят ребенка, но ситуация усугубляется, когда девушку увольняют с работы и семья выселяется из гостиницы…