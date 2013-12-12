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The Den

Смерть в сети, 2013

2013 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая студентка факультета социологии Элизабет Бентон не может представить себе жизни без соцсетей и мессенджеров. С их помощью она не только общается  бойфрендом Дэмианом, сестрой Линн и друзьями Дженни и Максом, но и ведет свое научное исследование по изучению привычек Интернет-пользователей. По большей части, Лиз попадаются мошенники, извращенцы и малолетние шутники, но однажды в поле ее зрения попадает видео, в котором погибает юная девушка. С этого момента жизнь Элизабет и ее близких круто меняется.

  • Билл Оберст-младший, не указанный в титрах актер, который играет Скитера, принял участие в вирусной кампании “Take the Lollipop”, которая распространяет информацию об опасностях онлайн-преследования.
  • Большая часть действия фильма разворачивается в окошках различных приложений на экране ноутбука или же показана через видеокамеру, которую несет кто-то из персонажей.
  • Оригинальная версия сценария предусматривала иной финал, чем тот, который показан в итоговой версии картины.
  • Стереть жесткий диск за несколько секунд, как это показано в фильме, невозможно. Для того чтобы потом данные нельзя было восстановить, требуется несколько часов чистки.

Молодая женщина изучает привычки пользователей чата с использованием веб-камеры и невольно становится свидетелем жестокого убийства…

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 23 декабря 2013
Премьера в мире 12 декабря 2013
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Захари Донохью
В ролях
Мелани Папалиа
Мелани Папалиа
Дэвид Шлачтенхауфен
Адам Шапиро
Мэтт Риди
Катя Певек
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смерть в сети 3 постера
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Смерть в сети
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