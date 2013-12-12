Смерть в сети, 2013

Молодая студентка факультета социологии Элизабет Бентон не может представить себе жизни без соцсетей и мессенджеров. С их помощью она не только общается бойфрендом Дэмианом, сестрой Линн и друзьями Дженни и Максом, но и ведет свое научное исследование по изучению привычек Интернет-пользователей. По большей части, Лиз попадаются мошенники, извращенцы и малолетние шутники, но однажды в поле ее зрения попадает видео, в котором погибает юная девушка. С этого момента жизнь Элизабет и ее близких круто меняется.