Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сомнамбула Сомнамбула
Киноафиша Фильмы Сомнамбула
Somnambula

Сомнамбула, 2012

2012 / Россия
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм основан на истории, произошедшей в Интернате для детей-сирот в Воронежской области в 1993 году. Все материалы были засекреченны. В 1993 году в Интернат поступил 7-ми летний Андрей Яковлев. Внимание всего Интерната к мальчику приковали странные события, которые происходили с ним каждую ночь. Утром на теле мальчика появлялись ссадины и царапины. Охрана патрулировала по корпусу каждый час, ночные дежурные не сводили с мальчика глаз, но так ничего и не выяснили. 3 августа 1993 года в спальнях интерната установили камеры видеонаблюдения. То, что запечатлели камеры шокировало сотрудников Интерната и привлекло внимание спецслужб.
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 21 февраля 2013
Премьера в мире 21 февраля 2013
Возраст 18+
Прокатчик Корпорация Кино
Режиссер
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
В ролях
Андрей Дементьев
Андрей Дементьев
Мария Ясная
Александр Златопольский
Александр Златопольский
Сергей Апрельский
Сергей Апрельский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сомнамбула 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Интересная премьера, только жаль, что нигде не идет. Печально. ✊
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
клип Мачете
Клип Мачете "Между висками"
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Приложение киноафиши