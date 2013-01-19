Кекс в большом городе, 2013

Избалованная жительница Манхэттена Дезире начинает избегать круга состоятельных друзей, когда ее муж Уэйд, успешный пластический хирург, объявляет о разводе. Условия брачного соглашения оставляют Дезире без гроша, поэтому она возвращается в свой семейный дом во Флемингтоне, чтобы жить со своим отцом Пэдди и помогать ему в семейной пекарне. Дезире обнаруживает, что пекарня также испытывает финансовые трудности. Тогда она разрабатывает изысканный кекс, который становится популярным, принося пекарне успех и предложениям по франчайзингу. Но в процессе жизни во Флемингтоне героиня понимает, что деньги не способны принести счастье, в отличие от тихой семейной жизни и настоящей любви. Какой выбор она сделает?
У Дезире Харпер, светской львицы с Манхэттена, есть все — богатый супруг, красавицы-подруги и прекрасный гардероб. Но когда муж бросает ее и уходит к другой, идиллии приходит конец. Лишившись всего, Дезире пытается начать все сначала. Теперь ее дни заняты совсем другим — выпечкой кексов в пекарне своего отца, расположенной в маленьком городке в штате Нью-Джерси. Вскоре она понимает, что за пределами мегаполисов тоже можно жить полной жизнью, а настоящую любовь проще встретить в одноэтажной Америке, чем на Пятой авеню.