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The Sweeter Side of Life

Кекс в большом городе, 2013

2013 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Избалованная жительница Манхэттена Дезире начинает избегать круга состоятельных друзей, когда ее муж Уэйд, успешный пластический хирург, объявляет о разводе. Условия брачного соглашения оставляют Дезире без гроша, поэтому она возвращается в свой семейный дом во Флемингтоне, чтобы жить со своим отцом Пэдди и помогать ему в семейной пекарне. Дезире обнаруживает, что пекарня также испытывает финансовые трудности. Тогда она разрабатывает изысканный кекс, который становится популярным, принося пекарне успех и предложениям по франчайзингу. Но в процессе жизни во Флемингтоне героиня понимает, что деньги не способны принести счастье, в отличие от тихой семейной жизни и настоящей любви. Какой выбор она сделает?

  • Фильм создан супружеской чертой Дамианов: сценаристка Джанин и ее муж, режиссер Майкл Дамиан, ранее уже работали дуэтом над детским фильмом «Победительница». 
  • Для актера Джеймса Беста, исполнившего роль Пэдди, работа над этим фильмом стала последней: в апреле 2015 года он скончался от осложнений после пневмонии. 
  • На одном из постеров в детской спальне Дезире изображен знаменитый актер старой школы Джон Шнайдер, с которым Бест снялся в одном из самых популярных сериалов восьмидесятых, «Придурки из Хаззарда». Во время игры в покер на тротуаре Пэдди цитирует тот же сериал, говоря: «Мне это нравится, очень даже нравится».

У Дезире Харпер, светской львицы с Манхэттена, есть все — богатый супруг, красавицы-подруги и прекрасный гардероб. Но когда муж бросает ее и уходит к другой, идиллии приходит конец. Лишившись всего, Дезире пытается начать все сначала. Теперь ее дни заняты совсем другим — выпечкой кексов в пекарне своего отца, расположенной в маленьком городке в штате Нью-Джерси. Вскоре она понимает, что за пределами мегаполисов тоже можно жить полной жизнью, а настоящую любовь проще встретить в одноэтажной Америке, чем на Пятой авеню.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 19 января 2013
Премьера в мире 19 января 2013
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Дамиан
В ролях
Кэтрин Моррис
Кэтрин Моррис
Джеймс Бест
Аластер Маккензи
Сэм Дуглас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кекс в большом городе 2 постера
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