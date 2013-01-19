Кекс в большом городе, 2013

У Дезире Харпер, светской львицы с Манхэттена, есть все — богатый супруг, красавицы-подруги и прекрасный гардероб. Но когда муж бросает ее и уходит к другой, идиллии приходит конец. Лишившись всего, Дезире пытается начать все сначала. Теперь ее дни заняты совсем другим — выпечкой кексов в пекарне своего отца, расположенной в маленьком городке в штате Нью-Джерси. Вскоре она понимает, что за пределами мегаполисов тоже можно жить полной жизнью, а настоящую любовь проще встретить в одноэтажной Америке, чем на Пятой авеню.