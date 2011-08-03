Бойцы, 2011

Главные герои фильма - родные братья Бобби и Чарли Фонтейн. С самого детства они мечтали походить на отца, чемпиона по боям без правил, а потому, став взрослыми, пошли по его стопам. Оба брата тренируются в подпольном бойцовском клубе и готовятся к участию в крупном чемпионате. За пределами ринга парни совершенно не похожи друг на друга: старший Чарли является примерным семьянином, а его младший брат Бобби домашним посиделкам предпочитает шумные вечеринки. На одной из тусовок он влезает в драку со здоровенным амбалом. Заметив, что соперник явно превосходит Бобби в силе, старший брат спешит ему на выручку… и получает травму. Об участии в чемпионате приходится забыть, мало того, Чарли узнает, что братец флиртует с его женой. Теперь он намерен во что бы то ни стало выйти на ринг и сразиться с Бобби...