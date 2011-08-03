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Бойцы Бойцы
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Brawler

Бойцы, 2011

2011 / США
4.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Главные герои фильма - родные братья Бобби и Чарли Фонтейн. С самого детства они мечтали походить на отца, чемпиона по боям без правил, а потому, став взрослыми, пошли по его стопам. Оба брата тренируются в подпольном бойцовском клубе и готовятся к участию в крупном чемпионате. За пределами ринга парни совершенно не похожи друг на друга: старший Чарли является примерным семьянином, а его младший брат Бобби домашним посиделкам предпочитает шумные вечеринки. На одной из тусовок он влезает в драку со здоровенным амбалом. Заметив, что соперник явно превосходит Бобби в силе, старший брат спешит ему на выручку… и получает травму. Об участии в чемпионате приходится забыть, мало того, Чарли узнает, что братец флиртует с его женой. Теперь он намерен во что бы то ни стало выйти на ринг и сразиться с Бобби...

  • Съемки фильма проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана, США.
  • “Бойцы” - не первый фильм режиссера Криса Сиверстона, в котором снимается Марк Сентер (Бобби Фонтейн). Ранее они работали вместе над фильмами “Потерянные” (2006) и “Я знаю, кто убил меня” (2007). 
  • Актер Нэйтан Граббс, исполнивший в фильме роль Чарли, так же, как и его герой, родом из Нового Орлеана. 
  • Нэйтан Граббс не только исполнил в фильме главную роль, но и выступил в качестве сценариста и продюсера.
     

Два брата вступили в бойцовский клуб Нового Орлеана. Между ними девушка, которая никак не может определиться, кого же из них она любит, и жажда победы, во что бы то ни стало. Братья готовы биться насмерть, даже друг с другом.

4.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 28 марта 2013
Премьера в мире 3 августа 2011
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Кинопром
Режиссер
Крис Сивертсон
Крис Сивертсон
В ролях
Натан Граббс
Марк Сентер
Марк Сентер
Брайан Бэтт
Брайан Бэтт
Майкл Боуэн
Пелл Джеймс
Пелл Джеймс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бойцы 1 постер
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