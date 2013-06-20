Война миров Z, 2012

В Северной Корее выявляют несколько случаев странного заболевания, и через несколько месяцев таинственная хворь охватывает практически весь мир, превращая людей в плотоядных монстров. Заражение происходит даже через крохотную травму, моментально запуская процесс превращения. Полчища монстров уничтожают оставшихся в живых, которые пытаются объединяться в группы и бороться с апокалипсисом. Джерри Лэйн, исследователь, оказывается со своей семьей в эпицентре событий, на улице охваченного паникой мегаполиса.
Нападение живых мертвецов — не шутка и не сказка. Зомби в одночасье стали реальностью — и реальность эта грозит гибелью всему человечеству. Гниющие, полуразложившиеся, они практически неуязвимы — зато мельчайшее ранение, нанесенное ими живому человеку, грозит превратить его в зомби. Армия живых мертвецов захватывает страну за страной, континент за континентом. Гибнут, пытаясь предотвратить грядущий Апокалипсис, тысячи военных России, десятки и сотни партизан Европы, Азии и США. Земля — на краю катастрофы. И совершенно неизвестно, как бороться с противником, который уже мертв…
Кстати, да, а я думала, мне померещилось. Может, была роль, да почикали… Читать дальше…