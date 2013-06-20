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Война миров Z Война миров Z
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World War Z

Война миров Z, 2012

2012 / США / Мальта
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57 голосов Рейтинг IMDb: 7
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В Северной Корее выявляют несколько случаев странного заболевания, и через несколько месяцев таинственная хворь охватывает практически весь мир, превращая людей в плотоядных монстров. Заражение происходит даже через крохотную травму, моментально запуская процесс превращения. Полчища монстров уничтожают оставшихся в живых, которые пытаются объединяться в группы и бороться с апокалипсисом. Джерри Лэйн, исследователь, оказывается со своей семьей в эпицентре событий, на улице охваченного паникой мегаполиса.

  • На момент выхода это был самый коммерчески успешный проект в фильмографии Брэда Питта.
  • Марк Форстер признался, что расширенная версия фильма нравится ему больше. По словам режиссера, он гордится театральным вариантом, но чувствовал себя при работе над ней скованно из-за требований рейтинга PG-13.
  • Макс Брукс, на книге которого была основана кинолента, заявил, что фильм не имеет с ней почти ничего общего, кроме основной линии сюжета.
  • Взрыв, который персонаж Питта видит с самолета, в действительности является кадрами съемок подводного испытания США 1946 года.

Нападение живых мертвецов — не шутка и не сказка. Зомби в одночасье стали реальностью — и реальность эта грозит гибелью всему человечеству. Гниющие, полуразложившиеся, они практически неуязвимы — зато мельчайшее ранение, нанесенное ими живому человеку, грозит превратить его в зомби. Армия живых мертвецов захватывает страну за страной, континент за континентом. Гибнут, пытаясь предотвратить грядущий Апокалипсис, тысячи военных России, десятки и сотни партизан Европы, Азии и США. Земля — на краю катастрофы. И совершенно неизвестно, как бороться с противником, который уже мертв…

7.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 27 июня 2013
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 20 июня 2013
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Эрик Уэст
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс
Дэвид Морс
Дэвид Морс
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл
Все актеры и съемочная группа
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Вооружившись Брэдом Питтом и 200-миллионным бюджетом, Марк Форстер (или, вернее, так: вооружившись Марком Форстером и 200-миллионным бюджетом, Брэд Питт) проследовал прямым курсом между Сциллой и Харибдой, то есть между вымороженно-стерилизованной объективностью содерберговского «Заражения» и сентиментально-иронической сказочностью ливайновского «Тепла наших тел». Понятно, что падение в веселый, лихой и абсолютно безбашенный трэшак типа «Добро пожаловать в…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/06/2013 - 18:02:29):Понравился лишь мужик один - зомбак, который корчил Питту прикольные рожи, когда тот в боксе с ампулами… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 29/06/2013 - 02:50:25):что за секундная роль была у Фокса

Кстати, да, а я думала, мне померещилось. Может, была роль, да почикали… Читать дальше…
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Режиссер «Войны миров Z» займется фильмом про Паровозика Томаса Детали сюжета будущего фильма пока не известны.
Написать
7 октября 2020 14:59
По роману автора «Войны миров Z» снимут хоррор о злобных бигфутах Студия Legendary и Макс Брукс вернулись к старой идее. 
Написать
18 июня 2020 16:29
Назван идеальный фильм о вирусной пандемии для карантина И это даже не «Заражение» Стивена Содерберга!
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