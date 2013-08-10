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Очистить историю, 2013

2013 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Специалист по связям с общественностью Нэйтан отказывается участвовать в продаже автомобиль под названием «Ховард». Эта колоссальная ошибка стоит герою миллиарда долларов и превращает его в посмешище. Он теряет волосы, сбривает бороду, берет новое имя и переезжает в Виноградник Марты. Десять лет спустя Ролли – популярный местный житель. Но его положение становится шатким, когда на остров прибывает изобретатель автомобиля. Ролли разрабатывает план по уничтожению своего врага: он также решает ухаживать за женой миллиардера. Но сможет ли наш герой понять, что прошлое нужно оставить в прошлом, до того, как месть заведет его слишком далеко?

  • Фильм вдохновлен реальной историей Рональда Уэйна, который вместе со Стивом Джобсом и Стивом Возняком основал компанию Apple, но продал десять процентов акций компании всего через двенадцать дней за восемьсот долларов. В наше время эти акции будут стоить более тридцати пяти миллиардов долларов.
  • Сценаристом и исполнителем главной роли в фильме выступил Ларри Дэвид. Как и в его сериале «Умерь свой энтузиазм», диалоги в фильме полностью импровизированы. 
  • Имя главного героя «Ролли» звучит как «Ларри» наоборот. Сюжет фильма содержит фрагменты жизни Ларри Дэвида. Его жена Лори подала на развод после того, как выяснилось, что у нее был роман с молодым подрядчиком, работающим в их поместье.

Опальный бывший директор по маркетингу намерен мстить своему бывшему боссу, заработавшему миллионы на компании, которая когда-то принадлежала ему.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 августа 2013
Премьера в мире 10 августа 2013
Возраст 18+
Режиссер
Грег Моттола
Грег Моттола
В ролях
Ларри Дэвид
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Майкл Китон
Майкл Китон
Все актеры и съемочная группа
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