Очистить историю, 2013

Специалист по связям с общественностью Нэйтан отказывается участвовать в продаже автомобиль под названием «Ховард». Эта колоссальная ошибка стоит герою миллиарда долларов и превращает его в посмешище. Он теряет волосы, сбривает бороду, берет новое имя и переезжает в Виноградник Марты. Десять лет спустя Ролли – популярный местный житель. Но его положение становится шатким, когда на остров прибывает изобретатель автомобиля. Ролли разрабатывает план по уничтожению своего врага: он также решает ухаживать за женой миллиардера. Но сможет ли наш герой понять, что прошлое нужно оставить в прошлом, до того, как месть заведет его слишком далеко?