Астрал: Глава 2, 2013

События фильма рассказывают о том, что прозошло после случившегося в первом фильме. Семья Ламберт вновь вместе. Они переезжают в дом Лорейн, мамы Джоша. Теперь все должно наладиться, но их продолжает преследовать прошлое. Призраки мучают главных героев, не желая оставлять их в покое. У Лорейн и ее давнего приятеля Карла получается отыскать причину несчастий в семействе Ламбертов: телом Джоша завладел злобный дух Паркера, серийного убийцы.