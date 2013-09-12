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Астрал: Глава 2 Астрал: Глава 2
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Insidious: Chapter 2

Астрал: Глава 2, 2013

2013 / США
7.5 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма рассказывают о том, что прозошло после случившегося в первом фильме. Семья Ламберт вновь вместе. Они переезжают в дом Лорейн, мамы Джоша. Теперь все должно наладиться, но их продолжает преследовать прошлое. Призраки мучают главных героев, не желая оставлять их в покое. У Лорейн и ее давнего приятеля Карла получается отыскать причину несчастий в семействе Ламбертов: телом Джоша завладел злобный дух Паркера, серийного убийцы.

  • Примерно на 25-ой минуте фильма, во время просмотра кадров с юным Джошем, можно видеть, как логотип на видеомагнитофоне стерся от времени, и вместо Panasonic на нем читается «Panic».
  • В лечебнице Линда Виста, которая фигурирует в фильме, были сняты эпизоды более 30 фильмов и сериалов, в основном жанра хоррор. Это заброшенная клиника, которую можно посещать как достопримечательность.
  • В доме Элизы можно заметить картину с изображением африканского племени. Это же полотно появляется во второй и третьей частях фильма «Паранормальное явление».
  • Режиссер появляется в фильме примерно на 33-й минуте. Его можно увидеть на десктопе компьютера со Спексом и Такером.
  • Фильм, который показывается по телевизору, когда Лорейн просыпается у себя в комнате – старый хоррор «Карнавал душ».

Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов…

7.5 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 3 октября 2013
Премьера в мире 12 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Барбара Херши
Барбара Херши
Лин Шэй
Лин Шэй
Тай Симпкинс
Тай Симпкинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Астрал: Глава 2 6 постеров
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Астрал: Глава 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
По стилю на Заклятие похоже, пугалки повторяются. Второй раз это уже смешно, а не страшно.
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
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52 голоса
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17 сентября 2021 18:21
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