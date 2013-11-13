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Три мушкетера Три мушкетера
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Три мушкетера, 2013

2013 / Россия
3.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

"Три мушкетера" - это история о юном гасконце Д' Артаньяне, который, не познав всех радостей любви, оказывается втянут в водоворот политических интриг королевского двора Людовика XIII. В роте королевских мушкетеров Де Тревиля он находит себе верных друзей Атоса, Портоса и Арамиса. Мушкетеры настолько поражены кипучей энергией гасконца и его умением находить неприятности, что принимают самое живое участие не только в многочисленных стычках с гвардейцами кардинала, но и в личной судьбе Д’Артаньяна. Благодаря друзьям Д' Артаньян находит свою первую любовь - Констанцию Бонасье и ввязывается в опаснейшую историю с подвесками Королевы. Тонкий и дальновидный политик кардинал Ришелье и его подручные Рошфор и Миледи обретают в лице Д' Артаньяне опаснейшего врага. Во имя любви он готов на самые отчаянные подвиги. На пути Д' Артаньяне немало опасных соблазнов и искушений. Но он их все преодолеет, не предав своей дружбы и любви!

3.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 13 ноября 2013
Премьера в мире 13 ноября 2013
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
В ролях
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Павел Баршак
Павел Баршак
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Три мушкетера 6 постеров
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