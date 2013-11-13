Три мушкетера, 2013

"Три мушкетера" - это история о юном гасконце Д' Артаньяне, который, не познав всех радостей любви, оказывается втянут в водоворот политических интриг королевского двора Людовика XIII. В роте королевских мушкетеров Де Тревиля он находит себе верных друзей Атоса, Портоса и Арамиса. Мушкетеры настолько поражены кипучей энергией гасконца и его умением находить неприятности, что принимают самое живое участие не только в многочисленных стычках с гвардейцами кардинала, но и в личной судьбе Д’Артаньяна. Благодаря друзьям Д' Артаньян находит свою первую любовь - Констанцию Бонасье и ввязывается в опаснейшую историю с подвесками Королевы. Тонкий и дальновидный политик кардинал Ришелье и его подручные Рошфор и Миледи обретают в лице Д' Артаньяне опаснейшего врага. Во имя любви он готов на самые отчаянные подвиги. На пути Д' Артаньяне немало опасных соблазнов и искушений. Но он их все преодолеет, не предав своей дружбы и любви!