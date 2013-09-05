О чем может мечтать провинциальная девчонка, приехавшая покорять Москву? У главной героини фильма Маши Смирновой уже имеется список заветных желаний: грудь третьего размера, роскошная шуба, отдельная квартира, любовь и карьера звезды шоу-бизнеса. Когда в руки девушки попадает сказочная книга «12 месяцев», её мечты неожиданно начинают сбываться! Но у каждой медали есть оборотная сторона: желания Маши причиняют вред ее любимым людям. Теперь девушка должна сама бескорыстно творить «чудеса» для других, чтобы спасти своих близких и вернуть свою настоящую любовь.
Соглашусь с предыдущими комментами, пошлых и тупых шуток в этом фильме нет, так как в нём ВООБЩЕ… Читать дальше…
Малкин и… Читать дальше…