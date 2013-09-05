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Постер фильма 12 месяцев
Постер фильма 12 месяцев
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 4.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы 12 месяцев

12 месяцев

12 mesyatsev 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О чем может мечтать провинциальная девчонка, приехавшая покорять Москву? У главной героини фильма Маши Смирновой уже имеется список заветных желаний: грудь третьего размера, роскошная шуба, отдельная квартира, любовь и карьера звезды шоу-бизнеса. Когда в руки девушки попадает сказочная книга «12 месяцев», её мечты неожиданно начинают сбываться! Но у каждой медали есть оборотная сторона: желания Маши причиняют вред ее любимым людям. Теперь девушка должна сама бескорыстно творить «чудеса» для других, чтобы спасти своих близких и вернуть свою настоящую любовь.
12 месяцев - трейлер
12 месяцев  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 5 сентября 2013
Дата выхода
5 сентября 2013 Россия Двадцатый Век Фокс 6+
5 сентября 2013 Беларусь
5 сентября 2013 Казахстан
9 сентября 2013 США
5 сентября 2013 Украина
Бюджет $2 200 000
Сборы в мире $1 444 235
Производство Viking, Viking-ST
Другие названия
12 mesyatsev, 12 Months, 12 мeсяцев, 12 місяців, Twelve Months, Двенадцать месяцев
Режиссер
Александр Баршак
Александр Баршак
В ролях
Иван Дорн
Иван Дорн
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Александр Головин
Александр Головин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 15 голосов
4.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Вот ведь угораздило пойти на Российский фильм....
Соглашусь с предыдущими комментами, пошлых и тупых шуток в этом фильме нет, так как в нём ВООБЩЕ… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм оправдал моё ожидание. Очень понравился. Такая хорошая , добрая комедия с ОТЛИЧНЫМ СЦЕНАРИЕМ. Смотрится легко. Тупых шуток нету =)
Малкин и… Читать дальше…
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12 месяцев - трейлер
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