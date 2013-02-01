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Постер фильма Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
5.6
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
5.6

Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого

, 2013
The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia
США / ужасы, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
5.6
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого - Дублированный трейлер
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого  Дублированный трейлер

О фильме

Девочка Хайди недавно переехала в Джорджию вместе со своими родителями. Однако жизнь на новом месте не задалась, так как ее начали терроризировать призраки. Вынужденные поверить в происходящее, родители пытаются выяснить причину паранормальных явлений.

В ролях

Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
Joyce
Чад Майкл Мюррэй
Чад Майкл Мюррэй
Andy Wyrick
Эбигейл Спенсер
Эбигейл Спенсер
Lisa Wyrick
Сисели Тайсон
Сисели Тайсон
Эмили Элин Линд
Эмили Элин Линд
Heidi Wyrick
Андреа Франкл
Андреа Франкл
Лорен Пеннингтон
Nell
Моргана Шоу
Lisa's Mother
Грант Джеймс
Mr. Gordy
Mary Louise Coffee
Lady Ghost Guide
Sam Polin
Burlap Station Master - 1993
Лэнс Э. Николс
Лэнс Э. Николс
Pastor Wells
Режиссер Том Элкинс
Сценарист Дэвид Коггшолл
Композитор Сарай Гивати, Майкл Вандмахер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 31 октября 2013
Премьера в мире 1 февраля 2013
Дата выхода
9 мая 2013 Россия Вест 16+
9 мая 2013 Беларусь
13 сентября 2013 Бразилия
14 августа 2013 Испания
9 мая 2013 Казахстан
1 февраля 2013 США
9 мая 2013 Украина
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $5 127 434
Производство Gold Circle Films
Другие названия
The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia, Extrañas apariciones 2, Exorcismo en Georgia, The Haunting in Georgia, Поседнуће у Конектикату 2: Духови Џорџије, Connecticutis kummitab 2: Georgia vaimud, Das Haus der Dämonen 2, El exorcismo de Heidi, Evocando Espíritos 2, Exorcisme a Geòrgia, Ghosts of Georgia, Hrůza v Connecticutu 2: Duch Georgie, Malédiction au Connecticut: Les fantômes de la Géorgie, Misterele Casei Bântuite 2, Ngôi Nhà Bị Ám 2: Hồn Ma Ở Georgia, O Mensageiro dos Espíritos 2, Opsjednuti 2: Duhovi Georgije, Udręczeni 2, Οι φωνές των νεκρών 2, Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого, 喬治亞鬼屋事件, Haunting in Connecticut II Ghosts of Georgia, Invocando Espiritus 2 Fantasmas de Georgia

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 16 голосов
5.3 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого - Дублированный трейлер
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого Дублированный трейлер
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого - Отрывок 3
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого Отрывок 3
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