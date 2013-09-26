Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона, 2013

Огромное судно терпит крушение посреди океана. Ученые в недоумении, ведь в этот период не было серьезного шторма или каких-либо иных природных катаклизмов. Что случилось с кораблем и всеми членами команды? На этот вопрос предстоит ответить молодому детективу Ди. Но для этого ему необходимо отправиться к месту крушения корабля. Он и не догадывается, что в водах этого океана ожило древнее чудовище, которое только и ждет того, чтобы на его территорию прибыл новый корабль, который можно было бы столь же легко разрушить, ведь на любом судне есть, чем поживиться.