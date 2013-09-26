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Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
Киноафиша Фильмы Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
Di Renjie: Shen du long wang

Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона, 2013

2013 / Китай
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Огромное судно терпит крушение посреди океана. Ученые в недоумении, ведь в этот период не было серьезного шторма или каких-либо иных природных катаклизмов. Что случилось с кораблем и всеми членами команды? На этот вопрос предстоит ответить молодому детективу Ди. Но для этого ему необходимо отправиться к месту крушения корабля. Он и не догадывается, что в водах этого океана ожило древнее чудовище, которое только и ждет того, чтобы на его территорию прибыл новый корабль, который можно было бы столь же легко разрушить, ведь на любом судне есть, чем поживиться.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 26 сентября 2013
Премьера в мире 26 сентября 2013
Возраст 12+
Режиссер
Цуй Харк
В ролях
Карина Лау
Чиэнь Шэн
Марк Чао
Анджела Бейби
Анджела Бейби
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона 2 постера
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