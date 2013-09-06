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Настоящий индийский роман Настоящий индийский роман
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Shuddh Desi Romance

Настоящий индийский роман, 2013

2013 / Индия
5.8 Оцените
13 голосов
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О фильме

Это фильм о трех молодых людях, которых поиски любви заботят больше, чем мнение общества. Рагху, тургид в Джайпуре, хочет найти любовь своей жизни, и точка. А как именно это сделать, он собирается выяснить по ходу дела. Гаятри подрабатывает в институте английского языка преподавателем. Она из тех, для кого отношения вместе с их плюсами и минусами давно перестали быть чем-то захватывающим… Тара, страстно желает найти свою любовь и даже знает, чего хочет, но эксперименты еще никому не навредили! В какой-то момент жизнь сталкивает этих троих, и тогда их убеждения и любовь проходят проверку на прочность. Все мы хотим этого: взаимного притяжения, любви, долгих и серьезных отношений. Однако мы не всегда узнаем их, когда они приходят. «Настоящий индийский роман» — романтическая комедия, которая расскажет все, как оно есть, и каким не является. Это правдивая история о том, какой поразительно глубокой может быть пропасть, разделяющая любовь, влечение и обязательства.

5.8 Оцените
13 голосов
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 сентября 2013
Премьера в мире 6 сентября 2013
Возраст 12+
Режиссер
Маниш Шарма
В ролях
Сушант Сингх Раджпут
Паринити Чопра
Ваани Капур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Настоящий индийский роман 1 постер
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саундтрек фильма Настоящий индийский роман
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