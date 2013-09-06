Настоящий индийский роман, 2013

Это фильм о трех молодых людях, которых поиски любви заботят больше, чем мнение общества. Рагху, тургид в Джайпуре, хочет найти любовь своей жизни, и точка. А как именно это сделать, он собирается выяснить по ходу дела. Гаятри подрабатывает в институте английского языка преподавателем. Она из тех, для кого отношения вместе с их плюсами и минусами давно перестали быть чем-то захватывающим… Тара, страстно желает найти свою любовь и даже знает, чего хочет, но эксперименты еще никому не навредили! В какой-то момент жизнь сталкивает этих троих, и тогда их убеждения и любовь проходят проверку на прочность. Все мы хотим этого: взаимного притяжения, любви, долгих и серьезных отношений. Однако мы не всегда узнаем их, когда они приходят. «Настоящий индийский роман» — романтическая комедия, которая расскажет все, как оно есть, и каким не является. Это правдивая история о том, какой поразительно глубокой может быть пропасть, разделяющая любовь, влечение и обязательства.