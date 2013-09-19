Частное пионерское, 2013

Главные герои фильма, юные пионеры Мишка и Димка, живут в Дзержинске в конце 70-ых годов. Внезапно они оказываются замешаны в историю: бездомная собака, ранее спасшая упавшего в реку Мишку, попадает к живодерам. Прежде чем вырвать нового друга из лап злодеев, ребятам приходится выбирать между дружбой и долгом…
Действие фильма разворачивается в 70-е годы ХХ века в небольшом городке в Нижегородской области, где главные герои фильма, пионеры Димка и Мишка попадают в разные забавные истории.
Посмотрели с удовольствием всей семьёй сначала по… Читать дальше…