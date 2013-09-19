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Частное пионерское Частное пионерское
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Частное пионерское, 2013

2013 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои фильма, юные пионеры Мишка и Димка, живут в Дзержинске в конце 70-ых годов. Внезапно они оказываются замешаны в историю: бездомная собака, ранее спасшая упавшего в реку Мишку, попадает к живодерам. Прежде чем вырвать нового друга из лап злодеев, ребятам приходится выбирать между дружбой и долгом… 

  • События фильма основаны сразу на нескольких частях одноименного сборника рассказов Михаила Сеславинского, адаптированного для экранизации сразу тремя сценаристами в соавторстве. В 2015 и 2017 году вышли два продолжения фильма, основанные на оставшихся рассказах Сеславинского. 
  • Многие детали пионерской жизни героев режиссер фильма Александр Карпиловский почерпнул из воспоминаний о своем собственном советском детстве, когда он ходил в красном галстуке и слушал по утрам «Пионерскую зорьку». 
  • Фильм снимался в Дзержинске, где и происходят по сюжету события книги. Этот город поразил участников съемочной группы тем, что практически не изменился с 70-ых годов: там не было ни рекламных щитов, ни новых магазинов. Единственное, что пришлось изменить создателям, это новые двери и стеклопакеты на окнах, которые были заменены на старые в процессе подготовки локаций. 

Действие фильма разворачивается в 70-е годы ХХ века в небольшом городке в Нижегородской области, где главные герои фильма, пионеры Димка и Мишка попадают в разные забавные истории.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 19 сентября 2013
Премьера в мире 19 сентября 2013
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Карпиловский
Александр Карпиловский
В ролях
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Егор Клинаев
Егор Клинаев
Анфиса Вистингаузен
Анфиса Вистингаузен
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Любовь 15 октября 2015, 00:18
Прекрасный фильм! Давно уже такого не было! Большое спасибо режиссёру фильма и всем артистам!

Посмотрели с удовольствием всей семьёй сначала по… Читать дальше…
RShevyakova 2 апреля 2015, 12:51
Великолепный фильм. Умный, добрый, тонкий, поучительный, очень захватывающий. Смотрится на одном дыхании. Игра актёров замечательная. Настоящее… Читать дальше…
Отзывы Написать
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10 октября 2017 17:15
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