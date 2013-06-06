Уличные танцы 3: Все звезды, 2013

Когда их молодежный центр попадает под угрозу закрытия, шестеро его воспитанников решают собраться вместе и устроить танцевальное шоу. У каждого свои причины для выступления, помимо спасения молодежного центра. Джейден любит танцевать, но ему запрещают это делать его строгие родители. Итан надеется произвести впечатление на девушку своей мечты. Эми тайно влюблена в Итана и надеется использовать танец как выход для своих эмоций, которые она испытывает от заботы об отце, страдающем от депрессии. Им помогают Брайан, Тим и Ребекка, и все они надеются спасти центр и осуществить свои надежды и мечты. Смогут ли герои обойти профессионалов?