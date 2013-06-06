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Уличные танцы 3: Все звезды Уличные танцы 3: Все звезды
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Уличные танцы 3: Все звезды, 2013

2013 / Великобритания
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Когда их молодежный центр попадает под угрозу закрытия, шестеро его воспитанников решают собраться вместе и устроить танцевальное шоу. У каждого свои причины для выступления, помимо спасения молодежного центра. Джейден любит танцевать, но ему запрещают это делать его строгие родители. Итан надеется произвести впечатление на девушку своей мечты. Эми тайно влюблена в Итана и надеется использовать танец как выход для своих эмоций, которые она испытывает от заботы об отце, страдающем от депрессии. Им помогают Брайан, Тим и Ребекка, и все они надеются спасти центр и осуществить свои надежды и мечты. Смогут ли герои обойти профессионалов? 

  • В фильме звучат песни самых популярных подростковых исполнителей 2010-х, такие как «Top of The World» группы Imagine Dragons, «Speak of The Devil» коллектива Hermitude и «Dreamers» британского хип-хоп дуэта Rizzle Kicks. 
  • Несмотря на название, фильм не имеет никакого отношения к франшизе «Уличные танцы», это самостоятельное произведение, и единственное общее между ними – появление в главной роли Акая Осея, одного из эпизодических героев серии.. 
  • Лишь немногие члены актерского каста фильма были профессиональными актерами, и только Осей был профессиональным танцором. Чтобы подтянуть свои навыки и умение танцевать, юные актеры провели несколько месяцев напряженных тренировок.
  • Фильм является продолжением франшизы «Уличные танцы» – первые две части вышли в 2010 и 2012 году соответственно. 
  • Съемки фильма проходили в столице Великобритании – Лондоне. 
  • Над созданием картины о целеустремленных танцорах работали представители Германии и Великобритании. 
  • Режиссером фильма стал Бен Грегор – автор таких картин, как «Идеал» (2005-2011), «Антигерои» (2008), «Шумовики» (2015) и других. 
  • Оригинальное название фильма звучит как All Stars («Все звезды»).

Герой фильма, энергичный и бойкий Этан, объединяется со скромной профессиональной танцовщицей Джейден для участия в очередном чемпионате по уличным танцам. Только своей победой ребята смогут спасти свой молодежный клуб от закрытия. И они сделают это, во что бы то ни стало…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 июня 2013
Премьера в мире 6 июня 2013
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Бен Грегор
В ролях
Акай Осей-Мэнсфилд
Тео Стивенсон
Эшли Дженсен
Эшли Дженсен
Эшли Уолтерс
Эшли Уолтерс
Джон Барроумен
Джон Барроумен
Все актеры и съемочная группа
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