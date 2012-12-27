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Побег с планеты Земля Побег с планеты Земля
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Escape from Planet Earth

Побег с планеты Земля, 2013

2013 / США / Канада
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма начинается на планете Бааб, где заслуженный астронавт Скорч Сверхновый становится национальным героем инопланетного населения. Мастер дерзких спасательных операций, Скорч совершает удивительные подвиги с тихой помощью своего брата-ботаника Гэри, руководителя управления полетами BASA. Однажды Скорчу приходится отправиться на Землю, квалифицированную как одна из самых опасных планет в галактике. Он попадает в ловушку, и теперь только Гэри, трусоватый и не любящий риск, может вызволить своего брата из плена. 

  • Когда Скорч подписывает свое имя на полу, выясняется, что многие вымышленные персонажи уже написали там свое имя. Среди них есть такие популярнейшие герои фантастических фильмов, как Альф, Бендер, Чуи, Ити, Годзилла, Гоку, HAL-9000, Джонни-5, Кал-Эл, Хан, Клаату, Лилу, Малдер, Несси, Риддик, Рипли, Санта, Спок, Оно, Тинки Винки, Веном, ВАЛЛ-И, Зевс и Зуул.
  • Когда капсула Гэри достигает Земли и выходит из-под контроля, звук R2-D2 из фильмов «Звездные войны» смешивается со звуком двигателей корабля.
  • Трио инопланетян, которые приземлились на отца Шанкера,, музыка в конце фильма, их ливерпульский акцент, синхронное чихание и заключительный комментарий: «Давайте никогда не расставаться, парни!» это дань уважения группе Битлз.
     

На планете Бааб, в самом центре Вселенной, два брата делают всё возможное, чтобы защитить свою галактику. Они — полные противоположности. Если девиз Гарри — «сначала подумай, потом сделай», то отважный Скорч живет по закону «сила есть — ума не надо», что не мешает им слаженно работать. Но однажды они получают сигнал S.O.S. с опасной планеты…под названием Земля. Скорч, сломя голову, бросается на помощь, и, разумеется, влипает в неприятности. Только Гарри может вытащить его из «Зоны 51». Братья откроют множество головокружительных тайн, но смогут ли они сбежать с самой опасной планеты во Вселенной?

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 28 февраля 2013
Премьера в мире 27 декабря 2012
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Люксор
Бюджет $40 000 000
Режиссер
Кэллан Брукнер
Кэллан Брукнер
В ролях
Джессика Альба
Джессика Альба
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Джейн Линч
Джейн Линч
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Побег с планеты Земля 4 постера
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