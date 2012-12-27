Побег с планеты Земля, 2013

На планете Бааб, в самом центре Вселенной, два брата делают всё возможное, чтобы защитить свою галактику. Они — полные противоположности. Если девиз Гарри — «сначала подумай, потом сделай», то отважный Скорч живет по закону «сила есть — ума не надо», что не мешает им слаженно работать. Но однажды они получают сигнал S.O.S. с опасной планеты…под названием Земля. Скорч, сломя голову, бросается на помощь, и, разумеется, влипает в неприятности. Только Гарри может вытащить его из «Зоны 51». Братья откроют множество головокружительных тайн, но смогут ли они сбежать с самой опасной планеты во Вселенной?