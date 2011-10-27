В 1938 году после возмутившей нацистские власти пародии на Гитлера аполитичный комик, пародист и артист кабаре Ханс Цайсиг вынужден бежать из Германии. Вместо манящих его Америки и Голливуда ему приходится довольствоваться советским паспортом и Москвой. Там он оказывается в легендарном отеле Люкс, месте сбора членов Коминтерна со всех стран мира.

Здесь, однако, его приключения только начинаются. Актера принимают за личного астролога Гитлера, и он быстро понимает, что попал из огня да в полымя. В отеле Люкс Ханс также встречает свою подругу Фриду и бывшего партнера по сцене Майера, все еще остающихся убежденными коммунистами. Так для трех героев идеалистов начинается незабываемое приключение между любовью и смертью.