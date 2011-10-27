Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Отель "Люкс"
Постер фильма Отель "Люкс"
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Отель "Люкс"

Отель "Люкс"

Hotel Lux 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 1938 году после возмутившей нацистские власти пародии на Гитлера аполитичный комик, пародист и артист кабаре Ханс Цайсиг вынужден бежать из Германии. Вместо манящих его Америки и Голливуда ему приходится довольствоваться советским паспортом и Москвой. Там он оказывается в легендарном отеле Люкс, месте сбора членов Коминтерна со всех стран мира.

Здесь, однако, его приключения только начинаются. Актера принимают за личного астролога Гитлера, и он быстро понимает, что попал из огня да в полымя. В отеле Люкс Ханс также встречает свою подругу Фриду и бывшего партнера по сцене Майера, все еще остающихся убежденными коммунистами. Так для трех героев идеалистов начинается незабываемое приключение между любовью и смертью.

Отель "Люкс" - трейлер с закадровым переводом
Отель "Люкс"  трейлер с закадровым переводом
Страна Германия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 27 октября 2011
Дата выхода
24 января 2013 Россия Cinema Prestige 16+
24 января 2013 Беларусь
27 октября 2011 Германия
24 января 2013 Казахстан
20 декабря 2011 США
24 января 2013 Украина
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $1 643 414
Производство Bavaria Pictures, Colonia Media Filmproduktionsgesellschaft, herbX Film
Другие названия
Hotel Lux, Готель Люкс, Отель Люкс, ホテル・ルックス, 狂人大悶鍋, 酒店力士
Режиссер
Леандер Хаусманн
В ролях
Михаэль Хербиг
Михаэль Хербиг
Юрген Фогель
Юрген Фогель
Текла Рютен
Текла Рютен
Александр Сендерович
Юрай Кукура
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Отель "Люкс"
Воздушный шар 7.5
Воздушный шар (2018)
Невероятный Берт Уандерстоун 6.4
Невероятный Берт Уандерстоун (2013)
Жизнь слишком длинна 6.3
Жизнь слишком длинна (2010)
Мясник 6.8
Мясник (2009)
Новые муравьи в штанах 4.4
Новые муравьи в штанах (2002)
Запутались в любви 6.7
Запутались в любви (2008)
Официант 6.8
Официант (2006)
Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться 6.2
Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться (2007)
Астерикс на Олимпийских Играх 6.4
Астерикс на Олимпийских Играх (2008)
Залечь на дно в Брюгге 7.7
Залечь на дно в Брюгге (2008)
На колесах 6.8
На колесах (2006)
Мой друг 6.9
Мой друг (2006)

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Hans Zeisig Это Звездски 1939 года. Для большинства людей это не имеет значения, но для астрологов звёзды — это своего рода газета завтрашнего дня, которую можно прочитать сегодня. Если бы эта газета действительно существовала, я бы хотел на неё подписаться, потому что никогда мои звёзды не стояли так плохо, как сегодня. Когда я думал о звёздах, я думал о Голливуде, хорошем коньяке и отелях. Отели не обязательно должны иметь пять звёзд. Вокруг света много приятных маленьких отелей с четырьмя или тремя звёздами, иногда даже с двумя. Но у этого конкретного отеля только одна звезда, и это должно вас насторожить. Добро пожаловать в Мекку коммунизма. Добро пожаловать в Москву.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Отель "Люкс" - трейлер с закадровым переводом
Отель "Люкс" Трейлер с закадровым переводом
Отель "Люкс" - трейлер
Отель "Люкс" Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Отель "Люкс"
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше