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Элитное общество Элитное общество
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The Bling Ring

Элитное общество, 2013

2013 / США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Пяти юным друзьям не хватает адреналина. Стремясь к приключениям и опасности, они решают ограбить дом знаменитости. Жертвами начинающих грабителей становятся Пэрис Хилтон, Орландо Блюм, Линдси Лохан и другие известные люди Голливуда. Они забирали все, что могли унести – деньги, драгоценности, дизайнерские вещи. И вскоре сумма награбленного превысила 3 миллиона долларов.

  • В основу сценария легла статья журналистки Нэнси Джо Сэйлс, которая вышла в одном из журналов под названием «Подозреваемые носили лабутены».
  • Это последняя работа для оператора Харриса Савидиса. Он заболел в тот момент, когда велись съемки, поэтому для завершения работы пригласили другого специалиста. Оператор же скончался через полгода.
  • Для Эммы Уотсон эта картина стала первой, которую снимали не по книге.
  • У персонажа Марко есть реальный прототип – грабитель Ник Франк Пруго. Вместе с членами банды он ограбил знаменитостей на сумму, превышающую 3 млн. долларов. Режиссер София Коппола несколько раз обедала с ним для получения информации.
  • Когда шли съемки, у Эммы Уотсон украли кошелек.
  • Единственная актриса, в действительности живущая в Лос-Анджелесе – Клер Элис Жюльен. Она помогала остальным изучить местный диалект.

Где украсть красивую жизнь? Это было всего четыре года назад. Дерзкие ограбления на Голливудских холмах. В поисках адреналина и приключений, пятеро отчаянных подростков назвали себя бандой Bling Ring и ради прикола стали навещать богатые особняки в окрестностях Голливуда. Наведываясь в гости к Линдзи Лохан, Орландо Блуму, Пэрис Хилтон и другим голливудским звездам, девушки, конечно, больше интересовались дизайнерской одеждой и драгоценностями, а юноши – просто деньгами. Совершив десять краж со взломом, ребятки награбили больше трех миллионов долларов…

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 4 июля 2013
Премьера в мире 16 мая 2013
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
София Коппола
София Коппола
В ролях
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Лесли Манн
Лесли Манн
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Эрин Дэниелс
Гэвин Россдэйл
Все актеры и съемочная группа
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Элитное общество
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