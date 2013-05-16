Элитное общество, 2013

Пяти юным друзьям не хватает адреналина. Стремясь к приключениям и опасности, они решают ограбить дом знаменитости. Жертвами начинающих грабителей становятся Пэрис Хилтон, Орландо Блюм, Линдси Лохан и другие известные люди Голливуда. Они забирали все, что могли унести – деньги, драгоценности, дизайнерские вещи. И вскоре сумма награбленного превысила 3 миллиона долларов.
Где украсть красивую жизнь? Это было всего четыре года назад. Дерзкие ограбления на Голливудских холмах. В поисках адреналина и приключений, пятеро отчаянных подростков назвали себя бандой Bling Ring и ради прикола стали навещать богатые особняки в окрестностях Голливуда. Наведываясь в гости к Линдзи Лохан, Орландо Блуму, Пэрис Хилтон и другим голливудским звездам, девушки, конечно, больше интересовались дизайнерской одеждой и драгоценностями, а юноши – просто деньгами. Совершив десять краж со взломом, ребятки награбили больше трех миллионов долларов…