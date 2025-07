•На рубеже XIX-XX вв. Артур Уинг Пинеро был самым преуспевающим коммерческим драматургом Лондона.

•Премьера первой постановки пьесы Пинеро «Судья» состоялась в театре Ройал-Корт 21 марта 1885 года.

•В России ставились такие пьесы Пинеро как «Вторая жена» (The Second Mrs Tanqueray), «Лорд Квекс» (The Gay Lord Quex), «На полпути» (Mid-Channel).