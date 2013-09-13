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Free Range/Ballaad maailma heakskiitmisest

Открытый диапазон, 2013

2013 / Эстония
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15 голосов
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О фильме

О Терренсе Малике либо хорошо, либо никак. Так считает главный редактор журнала, но не критик-нигилист Фред — за что и лишается работы. Не беда, думает Фред: он плевать хотел на любые нормы и обязанности, как и вообще на весь мир вокруг, и об этом он будет писать свои книги. Но девушка Фреда зачем-то оказывается беременной… Теперь ему полагается думать о крове и пропитании, а в голову лезут только мысли о литературе и бессмысленности всего. Как можно принять этот мир, создавать полноценную семью, жить по правилам буржуазного общества, если хочется танцевать в пьяном угаре, угрюмо бродить по пляжам, угонять по ночам автобус и под музыку 70-х уноситься на поиски свободы, веря в романтический бунт?.. Третий фильм Вейко Ыунпуу пронизан ностальгией по французской «новой волне» и вдохновлен поэмой Брехта «Баллада о принятии мира».

6.1 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 13 сентября 2013
Премьера в мире 13 сентября 2013
Возраст 18+
Режиссер
Вейко Ыунпуу
В ролях
Лаура Петерсон
Лаури Лэгл
Пеэтер Волконски
Роман Баскин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Открытый диапазон 2 постера
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