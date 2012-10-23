Южная Джорджия — одинокий остров в огромном океане. 900 миль от Антарктиды, имеющий протяженность всего 100 миль. Дикий пейзаж с горными хребтами, огромные ледники, равнины с гуляющими по ним ветрами наполовину погребенные под снегом и льдом.

Три года назад Король пингвинов покинул свой дом. Теперь он возвращается к месту, где он родился и вырос: город пингвинов. Одно из наиболее густо заселенных и востребованных мест обитания во всем южном полушарии, и каким-то образом он должен основать свой дом в нем. Он должен найти себе пару.

Далее следует путешествие через самые сложные времена жизни короля пингвинов. Его история зачастую комична, иногда трагическая, и в конечном итоге торжествующая: ритуал формирования пары на одной из последних великих пустынь на нашей планете.