Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Король пингвинов 3D

Король пингвинов 3D

The Penguin King 18+
О фильме

Южная Джорджия — одинокий остров в огромном океане. 900 миль от Антарктиды, имеющий протяженность всего 100 миль. Дикий пейзаж с горными хребтами, огромные ледники, равнины с гуляющими по ним ветрами наполовину погребенные под снегом и льдом.

Три года назад Король пингвинов покинул свой дом. Теперь он возвращается к месту, где он родился и вырос: город пингвинов. Одно из наиболее густо заселенных и востребованных мест обитания во всем южном полушарии, и каким-то образом он должен основать свой дом в нем. Он должен найти себе пару.

Далее следует путешествие через самые сложные времена жизни короля пингвинов. Его история зачастую комична, иногда трагическая, и в конечном итоге торжествующая: ритуал формирования пары на одной из последних великих пустынь на нашей планете.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 23 октября 2012
Дата выхода
2 мая 2013 Россия Кино без границ 12+
23 октября 2012 Великобритания
24 октября 2012 Ирландия
24 октября 2012 Казахстан
6 декабря 2013 США
24 октября 2012 Украина
MPAA PG
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $358 864
Производство Atlantic Productions, Galileo Digital Entertainment, Sky 3d
Другие названия
The Penguin King, A Pingvinkirály 3D, Ein Pinguin kommt selten allein, Kralj pingvina 3D, Meleh ha'pinguinim, Penguen Kral, Penguins, Penguins 3D, The Bachelor King 3D, The Penguin King 3D
Режиссер
В ролях
Дэвид Аттенборо
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Трейлеры фильма
Все трейлеры
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
