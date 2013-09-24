Va-банк, 2013

Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи погружается в мир азартных игр он-лайн. Когда удача изменяет ему, он отправляется на Коста-Рику, чтобы помериться силами с настоящим асом игрового бизнеса. Тот видит в Ричи родственную душу и вводит его в свою игру. Но когда степень опасности возрастает, а ставки достигают невероятных высот, Ричи вдруг отчетливо понимает, что его новый босс вот-вот совершит непоправимое, и пытается поменяться с ним ролями.