Va-банк, 2013

Молодой аспирант Принстона Ричи, полагая, что его обманули, едет в Коста-Рику, чтобы выяснить отношения с магнатом индустрии онлайн-гемблинга Иваном Блоком. Ричи соблазняется обещанием Блока огромного богатства, пока он не узнает тревожную правду о своем благодетеле. Когда ФБР пытается заставить Ричи помочь победить Блока, парень сталкивается с самой большой авантюрой в своей жизни: он решает переиграть тех и других и сорвать куш, достойный королей.
Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи погружается в мир азартных игр он-лайн. Когда удача изменяет ему, он отправляется на Коста-Рику, чтобы помериться силами с настоящим асом игрового бизнеса. Тот видит в Ричи родственную душу и вводит его в свою игру. Но когда степень опасности возрастает, а ставки достигают невероятных высот, Ричи вдруг отчетливо понимает, что его новый босс вот-вот совершит непоправимое, и пытается поменяться с ним ролями.
6/10
6/10