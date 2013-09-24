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Va-банк, 2013

2013 / США
6.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой аспирант Принстона Ричи, полагая, что его обманули, едет в Коста-Рику, чтобы выяснить отношения с магнатом индустрии онлайн-гемблинга Иваном Блоком. Ричи соблазняется обещанием Блока огромного богатства, пока он не узнает тревожную правду о своем благодетеле. Когда ФБР пытается заставить Ричи помочь победить Блока, парень сталкивается с самой большой авантюрой в своей жизни: он решает переиграть тех и других и сорвать куш, достойный королей. 

  • Хотя действие происходит в Коста-Рике, большинство сцен было снято в Пуэрто-Рико.
  • Джемма Артертон сказала о фильме: «Из-за этого мне расхотелось быть актрисой. Все это было не для меня. Это было не из тех вещей, которые мне нравилось смотреть или делать. В один момент  я подумала: «Так, я попала в кино из-за Михаэля Ханеке и Ларса фон Триера, а теперь я снимаюсь в боевиках». Не то чтобы я больше никогда не снималась в боевиках, но тогда я поняла, что это не для меня, и решила больше играть в театре и чаще сотрудничать с людьми».
  • Самолет Shorts Skyvan, взлетавший ближе к концу фильма, тот же, что использовался в фильме «Добро пожаловать в джунгли», с бортовым номером N106SW, и до конца 2014 года он принадлежал авиакомпании Sun Country Airlines. 
     

Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи погружается в мир азартных игр он-лайн. Когда удача изменяет ему, он отправляется на Коста-Рику, чтобы помериться силами с настоящим асом игрового бизнеса. Тот видит в Ричи родственную душу и вводит его в свою игру. Но когда степень опасности возрастает, а ставки достигают невероятных высот, Ричи вдруг отчетливо понимает, что его новый босс вот-вот совершит непоправимое, и пытается поменяться с ним ролями.

6.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 26 сентября 2013
Премьера в мире 24 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Брэд Фурман
Брэд Фурман
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Энтони Маки
Энтони Маки
Дэвид Костабайл
Дэвид Костабайл
Все актеры и съемочная группа
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Va-банк

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ну да, средне, приятный глазу даже, но какой то...безынициативный фильм. Лихой аферы не хватило, страсти между героями, саундтрека достойного, все очень спокойно.



6/10
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился , но ничего крутого. Обычный. Задумка хорошая , но не хватало азарта , экшена , драмы больше =))) Игра актёров на высоте.



6/10
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27 голосов
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саундтрек фильма Va-банк
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
промо-ролик 2: I Was In
Промо-ролик 2: I Was In
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