Овечка Блэки — настоящая чума для всей фермы. Она — постоянный нарушитель спокойствия, энергии у нее на десятерых. Она — черная овечка и очень гордится этим, потому что не хочет быть такой, как все. Животные-соседи называют ее «очаровательным бедствием». Иногда они считают Блэки невыносимой, но в конце концов стараются помочь в осуществлении ее безумных фантазий. И сейчас она просто одержима идеей полета на Луну. А о чем мечтает пес Кануто, охраняющий овец? О том, чтобы стать самым великим псом-охранником овец всех времен. Для этого он учится и трудится как проклятый. Он милый и хороший, и все просто обожают его. Ему нравится тишина и покой. И как такой правильный пес мог полюбить такую вздорную овечку? Несмотря на то, что он и слышать ничего не хотел о ракетах, Кануто решил поддержать свою обожаемую Блэки.

В ходе подготовки полета в какие только приключения они не попадут и каких только героев не встретят: корову — оперную певицу, волка — модного дизайнера, пауков-нелегалов, работающих на швейной фабрике, парочку птиц — участников реалити-шоу, овечку Пинки размером с Годзиллу, и главное — компанию собак, у которых уже есть ракета, практически готовая к запуску…