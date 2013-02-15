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Постер мультфильма Блэки летит на Луну
5.1
Блэки летит на Луну - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Блэки летит на Луну
5.1

Блэки летит на Луну

, 2012
Black to the Moon
Испания, Италия, Франция / комедия, приключения, анимация / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Блэки летит на Луну
5.1
Блэки летит на Луну - Дублированный трейлер
Блэки летит на Луну  Дублированный трейлер

О фильме

Овечка Блэки — настоящая чума для всей фермы. Она — постоянный нарушитель спокойствия, энергии у нее на десятерых. Она — черная овечка и очень гордится этим, потому что не хочет быть такой, как все. Животные-соседи называют ее «очаровательным бедствием». Иногда они считают Блэки невыносимой, но в конце концов стараются помочь в осуществлении ее безумных фантазий. И сейчас она просто одержима идеей полета на Луну. А о чем мечтает пес Кануто, охраняющий овец? О том, чтобы стать самым великим псом-охранником овец всех времен. Для этого он учится и трудится как проклятый. Он милый и хороший, и все просто обожают его. Ему нравится тишина и покой. И как такой правильный пес мог полюбить такую вздорную овечку? Несмотря на то, что он и слышать ничего не хотел о ракетах, Кануто решил поддержать свою обожаемую Блэки.

В ходе подготовки полета в какие только приключения они не попадут и каких только героев не встретят: корову — оперную певицу, волка — модного дизайнера, пауков-нелегалов, работающих на швейной фабрике, парочку птиц — участников реалити-шоу, овечку Пинки размером с Годзиллу, и главное — компанию собак, у которых уже есть ракета, практически готовая к запуску…

В ролях

Кристина Хьюз
Laika
Питер Хадсон
Marvin (English version)
Брайан Вермейр
Hu Flung Pu
Кэролин Фаллин
Theodora
Бобби Джексон
Эмили Уоллес
Уэйн Грэйсон
Уэйн Грэйсон
Тайлер Шами
Тайлер Шами
Simona Berman
Tony Pauletto
Сармари Кляйн
Ryan Dowler
Режиссер Фрэнсис Нильсен
Сценарист Горка Сесма, Segundo Altolaguirre, Анхель Парьенте
Композитор Xavier Berthelot
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Испания / Италия / Франция
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2012
Премьера в мире 15 февраля 2013
Дата выхода
6 июня 2013 Россия Cinema Prestige 0+
6 июня 2013 Беларусь
15 февраля 2013 Испания
6 июня 2013 Казахстан
6 июня 2013 Украина
17 апреля 2013 Франция
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $348 731
Производство Baleuko S.L., Lumiq Studios, Art'Mell
Другие названия
Black to the Moon 3D, Blackie & Kanuto, Pup, Blackie and Canuto 3D, Blackie lendab Kuule, Blackie wil naar de maan, Farmtropolis, Head Over Hooves, Kıvırcık: Ay Macerası, Un petit chien là-haut, Blackie and Kanuto, Blackie y Kanuto, Black to the Moon

Рейтинг мультфильма

5.1
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Блэки летит на Луну - Дублированный трейлер
Блэки летит на Луну Дублированный трейлер
Блэки летит на Луну - Трейлер
Блэки летит на Луну Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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