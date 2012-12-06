Агент под прикрытием, 2012

Комедийный боевик британского кинорежиссера Тома Вона, известного по романтической комедии 2008 года «Однажды в Вегасе», повествует о частном детективе Молли Моррис, вынужденной примерить претящий ей гламурный образ ради спасения ребенка.
Частный детектив Молли нанята ФБР для расследования одного важного дела. Девушка отправляется в колледж, чтобы под прикрытием попасть в тайное женское общество.
А что такого в этом фильме, что ты его ждешь с таким нетерпением?
Было бы интересно почитать. Может, поделишься?