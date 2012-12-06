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Агент под прикрытием Агент под прикрытием
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So Undercover

Агент под прикрытием, 2012

2012 / США
7.2 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Комедийный боевик британского кинорежиссера Тома Вона, известного по романтической комедии 2008 года «Однажды в Вегасе», повествует о частном детективе Молли Моррис, вынужденной примерить претящий ей гламурный образ ради спасения ребенка.

  • Слоган фильма: «Новое секретное оружие».
  • В одном из эпизодов Кэмерон Харрисон (Камерон Дин Стюарт) жалуется персонажу Меган Парк (Коттон Робертс), что она ведет себя, как домохозяйка из американского телевизионного сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» (2009).
  • Оригинальное название киноленты – «So Undercover», то есть «Так что под прикрытием». А рабочее наименование – «I'm Like Sooo Undercover», что в буквальном переводе означает «Я как бы ооочень под прикрытием».
  • Мировая премьера состоялась 6 декабря 2012 года.
  • Забавный момент! Примерно в час и четыре минуты в левом нижнем углу экрана можно заметить случайно промелькнувшего оператора.
  • Российская премьера прошла 3 января 2013-го, а 16 апреля вышел русскоязычный релиз на DVD и Blu-ray.
  • Фильм также известен под альтернативным названием «Super Agente, A».

Частный детектив Молли нанята ФБР для расследования одного важного дела. Девушка отправляется в колледж, чтобы под прикрытием попасть в тайное женское общество.

7.2 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 30 апреля 2013
Премьера в мире 6 декабря 2012
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Том Вон
В ролях
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Майк О’Мэлли
Майк О’Мэлли
Келли Осборн
Джошуа Боуман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Агент под прикрытием 4 постера
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Агент под прикрытием

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Привет, Хафиз, привет Астане! Добро пожаловать!

А что такого в этом фильме, что ты его ждешь с таким нетерпением?

Было бы интересно почитать. Может, поделишься?
ехоу 2 апреля 2015, 12:51
я конечно многое могу смотреть, но на такие бредовые фильмы я редко попадаю. после 20минут просмотра хотел уйти. нет и еще раз нет этому фильму!!!!!!!!
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