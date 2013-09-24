Околофутбола, 2013

Фильм рассказывает историю четырех лидеров организации Skullhead Crew, болельщиков «Спартака», готовых драться с фанатами других клубов за свою команду. Тичер, Ярый, Мажор и Бритва занимают совершенно разное положение в обществе, но их объединяет страстная вера в футбол и убежденность в своей правоте. Постепенно герои начинают понимать, что один из них оказался предателем, который сливает даты и места их будущих “стрелок” полиции. На что они пойдут, чтобы вычислить крота?
Фильм о самой закрытой части футбольных болельщиков — околофутбольных хулиганах. Они — самые агрессивные и жестокие представители мира футбольных фанатов. Они — элита околофутбола. Кем бы они ни были в обычной жизни — студентами или банкирами, музыкантами или автомеханиками, на самом деле все они — одна «фирма». Попасть в «фирму» очень сложно, но если ты в ней оказался — это на всю жизнь. И обратного пути нет.
10/10