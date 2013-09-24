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Околофутбола Околофутбола
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Околофутбола, 2013

2013 / Россия
7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Фильм рассказывает историю четырех лидеров организации Skullhead Crew, болельщиков «Спартака», готовых драться с фанатами других клубов за свою команду. Тичер, Ярый, Мажор и Бритва занимают совершенно разное положение в обществе, но их объединяет страстная вера в футбол и убежденность в своей правоте. Постепенно герои начинают понимать, что один из них оказался предателем, который сливает даты и места их будущих “стрелок” полиции. На что они пойдут, чтобы вычислить крота? 

  • Основной задачей, которую ставили себе создатели фильма, была абсолютная достоверность в изображении “околофутбольщиков”. Практически у всех главных героев картины имеются реальные прототипы, с которыми создатели встречались во время написания сценария и перед началом съемок. Более того, во второстепенных ролях и среди актеров массовки задействованы настоящие футбольные фанаты. 
  • При производственном бюджете в 2.5 миллиона рублей фильм собрал 50 миллионов в российском прокате в первые же выходные. Общие кассовые сборы фильма в международном прокате составили примерно 6 миллионов долларов. 
  • На Санкт-Петербургском международном кинофестивале члены жюри были вынуждены исключить картину из основного конкурса, утверждая, что ее содержание не соответствует моральным и этическим требованиям фестиваля. 

Фильм о самой закрытой части футбольных болельщиков — околофутбольных хулиганах. Они — самые агрессивные и жестокие представители мира футбольных фанатов. Они — элита околофутбола. Кем бы они ни были в обычной жизни — студентами или банкирами, музыкантами или автомеханиками, на самом деле все они — одна «фирма». Попасть в «фирму» очень сложно, но если ты в ней оказался — это на всю жизнь. И обратного пути нет.

7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 сентября 2013
Премьера в мире 24 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Антон Борматов
Антон Борматов
В ролях
Александр Ратников
Александр Ратников
Павел Ерлыков
Павел Ерлыков
Григорий Иванец
Иван Фоминов
Иван Фоминов
Дарья Мингазетдинова
Дарья Мингазетдинова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Как могли так и сняли. Вполне достойно. Параллели реально напрашиваются из истории. Кони и мясо, действительно проводили совместные акции, была 15… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР !!! очень понравился фильм. КРУТО СНЯТ и сценарий отличный. Главные герои тоже на высоте. Побольше бы таких фильмов.✊



10/10
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54 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российская драма «Околофутбола» получит сиквел Отечественная драма «Околофутбола», вышедшая в 2013 году и рассказывавшая об «изнанке» жизни футбольных фанатов, обзаведется сиквелом. В продолжении картины вернутся
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7 мая 2016 14:42
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