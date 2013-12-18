Прогулки с динозаврами, 2013

Масштабное визуальное приключение с применением технологии CGI посвящено эпохе, когда на Земле безраздельно царили гигантские доисторические рептилии. В центре сюжета – юный динозавр Патчи, которому суждено из белой вороны превратиться в героя для своих сородичей.
Фильм создан по уникальным компьютерным технологиям, использовавшимся при создании «Парка Юрского Периода», с помощью которых перед зрителем с потрясающей воображение реалистичностью оживает древний мир доисторических гигантов, населявших когда-то нашу планету. Вы увидите, как динозавры охотятся, выводят потомство и общаются друг с другом…