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Прогулки с динозаврами Прогулки с динозаврами
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Прогулки с динозаврами, 2013

2013 / США / Великобритания / Австралия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Масштабное визуальное приключение с применением технологии CGI посвящено эпохе, когда на Земле безраздельно царили гигантские доисторические рептилии. В центре сюжета – юный динозавр Патчи, которому суждено из белой вороны превратиться в героя для своих сородичей.

  • Над фильмом работал аниматор оригинального сериала "BBC: Прогулки с динозаврами" (1999) Марко Маренги.
  • Изначально динозавры не должны были разговаривать, а сам фильм был менее ориентирован на детскую аудиторию. Студия поспешно наняла актеров для озвучки динозавров лишь в последнюю минуту, и на правку анимации уже не было времени, поэтому и рты героев не двигаются, когда они говорят.
  • Несмотря на то, что о наличии перьев у маленьких хищных динозавров было известно с конца 1990-х годов, “Прогулки” стали одним из первых фильмов, в котором можно увидеть таких динозавров. Самой первой картиной, в которой показали хищников с перьями, был "Парк Юрского периода 3" (2001).
  • Информация о существовании гигантского пернатого ютираннуса стала известна уже после выхода фильма, поэтому тираннозавры в картине изображены чешуйчатыми.
  • Дизайнер персонажей для фильма Дэвид Кренц известен своими работами для “Динозавра” (2000) и “Революции динозавров” для Discovery (2011). Иронично, что эти проекты постигла та же участь, что и “Прогулки с динозаврами”: все эти ленты изначально задумывались как немые постановки, но позже животным по настоянию руководства были даны реплики.

Фильм создан по уникальным компьютерным технологиям, использовавшимся при создании «Парка Юрского Периода», с помощью которых перед зрителем с потрясающей воображение реалистичностью оживает древний мир доисторических гигантов, населявших когда-то нашу планету. Вы увидите, как динозавры охотятся, выводят потомство и общаются друг с другом…

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 19 декабря 2013
Премьера в мире 18 декабря 2013
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Нил Найтингейл
В ролях
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Тия Сиркар
Тия Сиркар
Скайлер Стоун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прогулки с динозаврами 14 постеров
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Прогулки с динозаврами
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