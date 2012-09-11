Секс и ничего лишнего, 2012

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Эротическая кинокомедия от канадского режиссера Шона Гэррити повествует о тридцатисемилетнем бухгалтере – полном аутсайдере по части секса. Слоган фильма звучит многообещающе: «Комедия, которая доведет вас до О...». Премьерный показ состоялся 11 сентября 2012 года в рамках Международного кинофестиваля В Торонто. А российская премьера прошла 14 марта 2013-го. Развернуть В одном из эпизодов персонаж упоминает Мастера Йоду и Люка Скайуокера из культовых «Звездных воинов».

Первый съемочный день выпал на воскресенье. В качестве локации был выбран реально существующий массажный салон. И как раз-таки в воскресный день заведение оказалось закрытым.

Литовская комедия 2015 года под названием «Nepatyres» основана на аналогичном сюжете. Сценарий принадлежит Джонасу Чернику, который работал над сценарием «Секса и ничего лишнего».

Фильм Ольги Ряшиной «Секс і нічого особистого», выпущенный в 2018 году, представляет собой украинский ремейк комедии Шона Гэррити. В основу комедийной ленты тоже положен сценарий Джонаса Черника.

Оригинальное название кинофильма – «My Awkward Sexual Adventure», то есть «Мое неловкое сексуальное приключение». Развернуть Чтобы вернуть свою неудовлетворенную бывшую девушку, консервативный бухгалтер Джордан Абрамс заручается поддержкой Юлии — раскованной экзотической танцовщицы, которая отправляет его на поиски сексуального опыта, что открывает перед ним мир стрип-клубов, чувственных массажных салонов, переодеваний в женскую одежду и садомазохизма. Развернуть 6.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 44 минуты Год выпуска 2012 Премьера в России 14 марта 2013 Премьера в мире 11 сентября 2012 Возраст 18+ Прокатчик Premium Film Режиссер Шон Гэррити В ролях Йонас Черник Эмили Хэмпшир Сара Мэннинен Вик Сахай Мелисса Мари Елиас Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Пошлые комедии 3 постера

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