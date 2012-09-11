Секс и ничего лишнего, 2012

Эротическая кинокомедия от канадского режиссера Шона Гэррити повествует о тридцатисемилетнем бухгалтере – полном аутсайдере по части секса. Слоган фильма звучит многообещающе: «Комедия, которая доведет вас до О...». Премьерный показ состоялся 11 сентября 2012 года в рамках Международного кинофестиваля В Торонто. А российская премьера прошла 14 марта 2013-го.
Чтобы вернуть свою неудовлетворенную бывшую девушку, консервативный бухгалтер Джордан Абрамс заручается поддержкой Юлии — раскованной экзотической танцовщицы, которая отправляет его на поиски сексуального опыта, что открывает перед ним мир стрип-клубов, чувственных массажных салонов, переодеваний в женскую одежду и садомазохизма.