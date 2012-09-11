Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Секс и ничего лишнего Секс и ничего лишнего
Киноафиша Фильмы Секс и ничего лишнего
My Awkward Sexual Adventure

Секс и ничего лишнего, 2012

2012 / Канада
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Эротическая кинокомедия от канадского режиссера Шона Гэррити повествует о тридцатисемилетнем бухгалтере – полном аутсайдере по части секса. Слоган фильма звучит многообещающе: «Комедия, которая доведет вас до О...». Премьерный показ состоялся 11 сентября 2012 года в рамках Международного кинофестиваля В Торонто. А российская премьера прошла 14 марта 2013-го.

  • В одном из эпизодов персонаж упоминает Мастера Йоду и Люка Скайуокера из культовых «Звездных воинов».
  • Первый съемочный день выпал на воскресенье. В качестве локации был выбран реально существующий массажный салон. И как раз-таки в воскресный день заведение оказалось закрытым.
  • Литовская комедия 2015 года под названием «Nepatyres» основана на аналогичном сюжете. Сценарий принадлежит Джонасу Чернику, который работал над сценарием «Секса и ничего лишнего».
  • Фильм Ольги Ряшиной «Секс і нічого особистого», выпущенный в 2018 году, представляет собой украинский ремейк комедии Шона Гэррити. В основу комедийной ленты тоже положен сценарий Джонаса Черника.
  • Оригинальное название кинофильма – «My Awkward Sexual Adventure», то есть «Мое неловкое сексуальное приключение».

Чтобы вернуть свою неудовлетворенную бывшую девушку, консервативный бухгалтер Джордан Абрамс заручается поддержкой Юлии — раскованной экзотической танцовщицы, которая отправляет его на поиски сексуального опыта, что открывает перед ним мир стрип-клубов, чувственных массажных салонов, переодеваний в женскую одежду и садомазохизма.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 14 марта 2013
Премьера в мире 11 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Шон Гэррити
В ролях
Йонас Черник
Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир
Сара Мэннинен
Вик Сахай
Мелисса Мари Елиас
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Пошлые комедии Пошлые комедии
Постер фильма Секс и ничего лишнего 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Секс и ничего лишнего смотреть онлайн

Секс и ничего лишнего
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Звезда «Шиттс Крик» Эмили Хэмпшир возглавила актерский состав ромкома о сексуальных приключениях На созданием фильма будет работать та же команда, которая сняла комедию «Секс и ничего лишнего».
Написать
1 февраля 2022 14:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши